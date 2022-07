Lyt til artiklen

Hvis Putin lukker helt af for gassen til EU, så vil de fleste danske husstande opleve en merudgift til at opvarme deres bolig på alt mellem 1.000 og 6.000 kroner om året. Det skriver Finans Danmark, som har lavet en række beregninger for hvordan forskellige typer husstande bliver ramt forskellige steder i Danmark.

Finans Danmark skriver, at såfremt Putin lukker helt af for gassen, så vil gaspriserne stige yderligere 35 procent over det kommende år.

Hvis man bor i et nybygget hus på 100-150 kvadratmeter, så vil man få en meromkostning på 1.500 op til 2.000 kroner om måneden, når man opvarmer boligen i forhold til omkostningerne i 2020.

Værre bliver det hvis man ejer et ældre hus. Så skal man af med 3.800 op til 6.000 kroner om måneden alt efter huset størrelse.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Det er dog kun 15 procent af danskerne, som vil opleve at priserne stiger mere end 2.500 kroner om måneden. Og kun cirka to procent, som skal slippe mere end 5.000 kroner om måneden.

»Gasprisernes himmelflugt betyder, at lidt over hver syvende familie i Danmark er særligt udsat for de høje og stigende priser på opvarmning i øjeblikket. Der er dog store forskelle på, hvor hårdt disse familier reelt bliver ramt, da boligens alder, størrelse og energimæssige stand spiller en stor rolle,« siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, som fortsætter:

»Det spiller også ind, om danskerne tager andre varmekilder i brug, for eksempel ved at skifte fyret ud eller supplere med brændeovn, eller om de sparer på gassen i takt med, at priserne stiger,« siger han.

Rusland har allerede lukket for gassen til Ørsted i Danmark, men fordi andre europæiske lande fortsat modtager gas fra Rusland, så får Danmark stadig gas derfra, da gassen fra Rusland i forvejen distribueres mellem EUs medlemslande.