Se videoen foroven.

Gennemfør en af 36 udvalgte uddannelser og få en bonus på 50.000 kroner.

Sådan lød det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, da hun holdt sine taler 1. maj.

Det gælder blandt andet industriteknikeruddannelsen, landbrugsuddannelsen, togklargøringsuddannelsen og uddannelsen som tjener.

I fremtiden kommer de og 32 andre fag til at mangle faglært arbejdskraft, og derfor skal der mere fokus på netop disse uddannelser.

BT tog i Fælledparken for at tale med nogle unge mennesker. Kan 50.000 kroner få dem til at genoverveje deres valg af uddannelse?

Genlæs BTs liveblog fra dagens begivenheder her: