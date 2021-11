Én forlod rådhuset i Odense for at køre til DR for at medvirke i Deadline. En anden har på Facebook annonceret, at han bliver på rådhuset, og håber på en aftale inden solen står op.

Kort før midnat mandag er der dog ikke noget, der tyder på, at en politisk aftale er lige på trapperne i Odense.

Politikerne har ellers forhandlet i to dage for at lande en aftale om fordelingen af magt og politiske poster i den fynske hovedstad.

Aftalen var egentlig faldet på plads allerede morgenen efter valget med seks af byrådets partier. Kun Venstre stod udenfor.

Men søndag over middag meddelte Enhedslisten, at de - efter at have sovet lidt på det hele - i stedet var blevet enige med Venstre om at indgå en såkaldt teknisk konstitueringsaftale, der kunne sikre partiet en rådmandspost og med den mere politisk indflydelse.

Det var med andre ord en regulær politisk bombe, der blev kastet ind i odenseansk politik en søndag sidst i november.

Og efter at have forhandlet det meste af søndagen og igen fra morgenstunden til midnat mandag, så tyder alt på, at også en del af tirsdagen skal i brug, før det lykkes at blive enige om en aftale i Odense.

Hos Enhedslisten kan spidskandidat Reza Javid godt se, at de har været med til at skabe røre i den politiske andedam.

Men han tror på, at det politiske samarbejde nok skal blive godt, når det hele er faldet på plads.

»Vi har haft et godt samarbejde i den her periode. Jeg forstår deres vrede, men når vi kommer i det daglige byrådsarbejde, så kommer pragmatismen tilbage. Vi kommer tilbage og fortsætter samarbejdet,« lød det mandag aften i DR's sene nyhedsprogram, Deadline.