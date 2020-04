Mindre tillid til regeringens coronastrategi afspejler, at den politiske borgfred er slut, mener kommentator.

Regeringen har fortsat stor opbakning til sin håndtering af coronakrisen, men der begynder at vise sig en utilfredshed i krogene.

Det viser en undersøgelse fra Voxmeter, der har spurgt over 1000 repræsentativt udvalgte danskere den seneste uge.

Her svarer ti procent, at "regeringen har gjort for meget" i forbindelse med udbruddet af coronavirus i Danmark. Det er en stigning fra fem procent midt i marts.

Det er dog stadig over 80 procent af respondenterne, der mener, at regeringen har gjort det, der skal til.

Der er en lille stigning i antallet af vælgere, der mener, at regeringens coronahåndtering er gået for vidt, viser ny måling fra Voxmeter. Samtidig er tilliden til regeringens håndtering dalet en smule. (Arkivfoto). Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Der er en lille stigning i antallet af vælgere, der mener, at regeringens coronahåndtering er gået for vidt, viser ny måling fra Voxmeter. Samtidig er tilliden til regeringens håndtering dalet en smule. (Arkivfoto). Philip Davali/Ritzau Scanpix

Værre står det til med tilliden til regeringens håndtering af situationen. Siden sidste uge er antallet af personer, der er "helt enige" i, at de har tillid til regeringens kurs faldet fra 42 procent til 32 procent.

Målingen afspejler den politiske debat, der er opstået efter en periode med borgfred. Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Nu har der været en debat om, hvorvidt man styrer det for stramt, og hvorvidt man kunne have åbnet op tidligere. Så jeg ser i høj grad målingen som en afspejling af, at nogle politikere er begyndt at tage en debat, som så også ses blandt vælgerne, siger han.

Han understreger dog, at der fortsat er stor opbakning til regeringen og dens kurs i målingen. Det tilskriver han blandt andet det fortsat brede politiske samarbejde om den delvise genåbning.

Han kalder dog alligevel regeringens opgave for "en kolossal udfordring".

- Presset for at åbne mere op vil tage til. Og så løber man en risiko for, at vælgerne begynder at tage mere afslappet på sikkerhedsforanstaltningerne, hvormed risikoen for en anden bølge i den grad er til stede, siger han.

Han påpeger, at genåbningen af Danmark bliver en ekstrem svær politisk balancegang for regeringen.

På den ene side vil regeringen forsøge at fastholde et politisk flertal og vælgernes opbakning - og på den anden side skal den sikre en genåbning, der er sundhedsfaglig forsvarlig, men som samtidig ikke skader dansk økonomi for hårdt.