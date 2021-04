En rapport fra Kvinfo viser udbredt forskelsbehandling og chikane i partiet SF. Partiet vil rette op.

Ligesom De Radikale har partiet SF fået gennemført en undersøgelse af problemer med chikane og forskelsbehandling foretaget af Kvinfo. Den viser, at ganske mange aktive SF'ere har oplevet chikane.

Ifølge undersøgelse har 11 procent af dem, der har besvaret undersøgelsen, oplevet seksuel chikane. Der er hovedsageligt tale om "upassende bemærkninger og vittigheder". Men i 2,3 procent af tilfældene er der tale om "tvang eller forsøg på tvang".

- Seksuel tvang eller forsøg på tvang er helt uacceptabelt, skriver næstformand i SF, Lise Müller, i en pressemeddelelse og fortsætter andetsteds:

- Vi kan se på undersøgelsen, at der ikke altid har været tilfredshed med, hvordan sagerne bliver håndteret.

- Derfor bliver det en del af vores lederuddannelse fremover, og så følger vi løbende op ved at gøre seksuel chikane til et særligt opmærksomhedspunkt i vores APV.

I Kvinfos rapport fremgår det, at 28 personer har oplevet at blive "befamlet eller holdt fast".

Syv personer har oplevet at blive bedt om seksuelle ydelser "til gengæld for en belønning". Syv personer har har oplevet "at blive truet med straf eller sanktioner", hvis de afviste andre seksuelt. Og syv personer har "en enkelt gang oplevet at blive tvunget eller forsøgt tvunget til seksuelle handlinger."

Ud over seksuel chikane viser undersøgelsen, at hvert fjerde aktive medlem i SF har følt sig forskelsbehandlet.

