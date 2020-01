17 kommuner har droppet den populære ordning med klippekort, hvor ældre kunne få en halv times ekstra hjælp.

Hver femte kommune har droppet ordningen, hvor beboere på landets plejehjem har haft ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. Det kan bruges på et ekstra bad, en tur til frisøren, en cykeltur eller noget andet efter eget ønske.

Det fremgår af et folketingssvar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), der er skuffet.

Dansk Folkeparti kalder det en skændsel.

- Det er en klar forringelse for mange ældre. Det er faktisk en skændsel.

- Når kommunerne nu i stedet får pengene på det såkaldte bloktilskud og frit kan råde over, hvad de bruger dem til, ja så forsvinder de fra ældreområdet, skriver formand Kristian Thulesen Dahl (DF) i sit ugebrev.

Ordningen for klippekort blev i 2017 og 2018 finansieret med 380 millioner kroner årligt, som VLAK-regeringen og støttepartiet DF afsatte i finansloven målrettet det eksakte formål.

Siden er pengene indgået som en del af bloktilskuddet. Derfor bestemmer kommunerne nu selv, om de vil bruge pengene til andre formål.

Sundhedsministeren er blevet kaldt i samråd af Dansk Folkeparti. Han har selv lagt ud med at kræve en forklaring fra de 17 kommuner.

- Medmindre kommunerne har igangsat lignende kvalitetstiltag på plejehjemmene, så står jeg meget uforstående over for, at der er kommuner, der ikke har prioriteret at videreføre klippekortet, skriver ministeren i folketingssvaret.

En af de kommuner, der har afskaffet klippekortet til ældre, er Stevns Kommune.

Ifølge formand for Social- og Sundhedsudvalget Henning Urban Dam Nielsen har det været nødvendigt. Det skyldes store stigninger på ældreområdet i kommunen.

- Alle de midler, vi har, bliver vi nødt til at bruge til det helt basale såsom hjemmepleje og plejecentre.

- Det er af nød og ikke af lyst, at vi bliver nødt til at bruge midlerne til noget andet på ældreområdet, når vi selv råder over dem, har Henning Urban Dam Nielsen udtalt til TV2 Lorry.

