En stor del af de afviste asylansøgere kan ikke sendes hjem, fordi Danmark ikke har en aftale med hjemlandet.

København. Hvis en asylansøger har fået afslag på asyl i Danmark, er det som udgangspunkt ensbetydende med, at man må forlade landet.

Men et stigende antal afviste asylsøgere kan ikke tilbagesendes, fordi de kommer fra et land, som Danmark ikke har en aftale om hjemsendelse med.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge den seneste opgørelse fra Rigspolitiet var der i begyndelsen af marts 956 afviste asylansøgere, som opholdt sig i Danmark.

512 af dem - altså over halvdelen - skal hjemsendes til et land, hvor politiet betegner hjemsendelsesstatus som "fastlåst".

Iran og Irak er de to lande, som topper listen over afviste asylansøgere, og som Danmark ikke har nogen hjemsendelsesaftale med.

Det er et problem, Danmark ikke står alene med, lyder det fra udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

- Men Iraks afvisning af at modtage egne statsborgere, der ikke rejser frivilligt hjem, er et kæmpe problem, som vi deler med alle europæiske lande, siger hun.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) mener, at hjemsendelserne går alt for langsomt.

Han opfordrer regeringen til at skrue bissen på over for lande, der ikke tager imod egne statsborgere.

- Vi skal blive bedre til at bruge pisken og fratage midler i stedet for hele tiden at bruge guleroden, siger han.

På Finansloven 2018 er der afsat midler til at udstationere en udlændingeattaché, som skal fremme samarbejdet med både Irak og Iran om blandt andet hjemsendelse.

