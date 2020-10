Først erkendte han. Men nu trækker han i land.

Sagen fra Slagelse Byråd om en mandlig politikers hånd på en kvindelig kollegas numse tager endnu en drejning.

»Jeg har tilstået – eller jeg er gået frem og har sagt, at Sofie har anklaget – i relation til den oplevelse, hun mener at have haft – at det er min person, hun har hentydet til,« forklarer Steen Olsen (S) lørdag til TV2 ØST.

Han er den politiker, som byrådskollegaen og partifællen Sofie Janning (S) direkte hos P4 tidligere på måneden fortalte havde taget hende på numsen i forbindelse med et udvalgsmøde.

Steen Olsen Vis mere Steen Olsen

Hos P4 nævnte Janning dog ikke, hvilken mandlig kollega, der havde befamlet hende.

Og det førte til kritik af Sofie Janning fra Venstre-politikeren Jørn-Ole Didriksen.

»Jeg går ikke psykisk ned over det, men det er da ubehageligt at blive mistænkeliggjort. Jeg fatter ikke, hvor hun har haft hjernen henne,« sagde han i forrige uge til B.T.

Jørn-Ole Didriksens harme skulle findes i, at det klap i numsen, Sofie Janning blev udsat for, fandt sted til et møde i et udvalg, hvor han er medlem sammen med Sofie Janning og fem andre mænd.

Jørn-Ole Didriksen føler sig mistænkeliggjort i sagen. Foto: Slagelse Kommune. Vis mere Jørn-Ole Didriksen føler sig mistænkeliggjort i sagen. Foto: Slagelse Kommune.

Dermed mente Jørn-Ole Didriksen, at alle mændene i udvalget blev mistænkeliggjort.

»Alle hanner i udvalget er under mistanke. Men der er kun seks af os, så det er klart, at folk tænker over, hvem af os det er. Når jeg bliver spurgt, om det er mig, så siger jeg nej. Jeg har en regel om en coronaafstand på én meter og nu en Sofie-afstand på tre meter,« sagde han til B.T.

Efter sagen var nået flere landsdækkende medier, blev spekulationerne om, hvem der havde befamlet Sofie Janning dog afblæst, da socialdemokraten Steen Olsen tog bladet fra munden og fortalte, at det var ham.

»Det bliver udlagt som om, syv mænd er under mistanke. Det er ikke på sin plads. Det er min person, der er sat i spil og er omtalt,« sagde Steen Olsen til Sn.dk.

Sofie Janning mener ikke at have mistænkeliggjort Jørn-Ole Didriksen. Foto: Slagelse Kommune. Vis mere Sofie Janning mener ikke at have mistænkeliggjort Jørn-Ole Didriksen. Foto: Slagelse Kommune.

Han tilføjede samtidig, at han ikke mindedes situationen, der fandt sted hos Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse.

Siden den tilståelse har Steen Olsen dog haft tid til at tænke sin udtalelse igennem.

Og lørdag kom han så med udtalelsen øverst i artiklen, hvor han slår fast, at det er ham, Sofie Janning henviser til, når hun fortæller om overgrebet.

Men han nægter samtidig, at han skal have taget Sofie Janning på numsen, forklarer han til TV2 Øst. Han erkender, at Sofie Janning har anklaget ham for at befamle hende, men ikke at have gjort det, slår han fast.

Endnu står det ikke klart, om sagen får konsekvenser for Steen Olsen.