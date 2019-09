Hvis Lars Løkke Rasmussen bliver i Venstre, vil han ende som en grå eminence. Til gengæld har han gode muligheder for at score et topjob uden for Christiansborg.

Lars Løkke Rasmussens tid som Venstres formand sluttede definitivt lørdag, da han efter ugers intern strid valgte at trække sig fra posten.

Men Lars Løkke Rasmussen er stadig medlem af Folketinget og kan som afgået formand sagtens fortsætte med at deltage i de politiske diskussioner på Christiansborg.

»Hvis han vil fortsætte som en grå eminence og have ordførerskab, er der ingen, der kan forhindre ham i det. Men det kræver, at han indordner sig under nye spilleregler,« siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Lars Løkke Rasmussen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019.

I Venstre er der tradition for, at afgående formænd holder sig i baggrunden.

Da Uffe Ellemann-Jensen i 1998 overlod formandsposten til Anders Fogh Rasmussen, sad han efterfølgende tre år i Folketinget uden ordførerskaber.

Det samme kan Lars Løkke Rasmussen gøre, men det forudsætter, at han retter ind og undlader at blande sig i den overordnede politiske linje i partiet.

Mens Lars Løkke Rasmussens handlemuligheder i Venstre synes udtømt, har han rigtig gode muligheder for et topjob i det private erhvervsliv.

Da Anders Fogh Rasmussen i 2009 forlod formandsposten til fordel for et job som generaldirektør i Nato, overlod han både ledelsen af partiet og af landet til Lars Løkke Rasmussen.

Det vurderer den erfarne headhunter Troels Gjerrild, der er bestyrelsesformand i rekrutteringsfirmaet Odgers Berndtson.

»Jeg tror, han vil være ret så efterspurgt. Han vil have en meget stor fordel ved, at der står tidligere statsminister på visitkortet,« siger Troels Gjerrild.

Odgers Berndtson har været med til at rekruttere flere tidligere politikere, blandt andre den tidligere konservative formand Lene Espersen, der blev direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Troels Gjerrild mener, at Lars Løkke Rasmussen vil være særdeles attraktiv for en stor dansk virksomhed, der ønsker en profil til at stå i spidsen for deres grønne omstilling.

En munter Uffe Ellemann-Jensen, da han tirsdag 17. marts 1998 på et pressemøde på Christiansborg fortalte, at han trækker sig som formand for Venstre.

Løkke kan også komme til at stå i spidsen for store tværorganisationelle projekter i sundhedsvæsnet som f.eks. opførelse af supersygehuse.

Én ting er dog afgørende for Lars Løkke Rasmussens fremtid:

»Hans succes afhænger af hans egen motivation. Når han sætter sig noget for, så skal der meget til at standse ham, men han skal virkelig være engageret i det, han gør, for ellers vil han gå død i det,« siger Troels Gjerrild.

Han opfordrer den tidligere statsminister til at tænke sig godt om nu, før han træffer en beslutning om, hvad vej han vil.

Lars Løkke Rasmussen valgte ikke at stille op til interview om sin afgang, men udsendte i stedet dette tweet om årsagen til sin afgang som formand.

Mens Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen begge trak sig i stilfærdighed, trak Lars Løkke Rasmussen sig først efter massivt pres på lørdagens møde i Venstres forretningsudvalg.

Her besluttede et flertal på 22 mod 1, at der skulle indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, oplyser formanden for Venstre Lolland, Benny Damgaard. Den ene person imod var Lars Løkke Rasmussen.

Grunden til det ekstraordinære møde var blandt andet, at Lars Løkke Rasmussen ikke måtte benytte administrationen i Venstre til at føre valgkamp, når andre eventuelle kandidater ikke havde den mulighed.

Beslutningen fik Lars Løkke Rasmussen til at trække sig som formand og snige sig ud ad bagdøren.