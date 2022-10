Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Qatar har fået meget kritik, siden de fik VM-værtskabet i fodbold.

Og der har da også været politisk uenighed om, hvordan regeringen bør håndtere det.

I forbindelse med folketingsvalget 1. november havde Sara og Monopolet på P4 lørdag skiftet sine sædvanlige monopoldeltagere ud med de 14 partiledere.

Live i radioen skulle politikerne løse danskernes dilemmaer, og et af dem lød, hvorvidt det giver mening af boykotte VM, fordi det afholdes i Qatar.

Synes du, det giver mening at boykotte VM?

Det dilemma får de tre statsministerkandidater mulighed for at svare på:

Ifølge DR siger Søren Pape Poulsen, at han som homoseksuel ikke er velkommen i Qatar. Så for ham er det som sådan ikke et valg. Med andre ord: Han ville aldrig tage afsted.

Dog svarer Mette Frederiksen, at det endnu ikke er besluttet, om hun og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen tager derned som repræsentanter for Danmark.

Statsministerens holdning er, at det ikke er spillernes skyld, at VM er placeret i Qatar. Derfor opfordrer hun til, at man deltager i fodboldfesten herhjemme. Ifølge hende skal sport og politik adskilles.

Spørger man Jakob Ellemann-Jensen, så skal man have lov til at se fodboldkampene i fjernsynet, men understreger, at politikerne bør holde sig væk. Desuden pointerer Venstre-politikeren, at det er helt åndssvagt og langt ude, at man har valgt at placere VM i fodbold i netop Qatar.

B.T. har tidligere skrevet, at VM i Qatar ikke alene er det dyreste nogensinde. Det er også det blodigste.

Således har The Guardian kunnet beskrive, at mindst 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i arbejdet med at få gjort Qatar klar til VM.

Det tal er fra mellem 2011-2020 og indhentet fra lande, der har sendt migrantarbejdere til Qatar – hovedsageligt for at bygge Qatars VM-infrastruktur.

Dog er langt fra alle migrantarbejdernes lande inddraget, ligesom der mangler tal for de seneste to år. Dermed er tallet formentlig markant højere.