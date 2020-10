Den nu tidligere overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen blev ofret, så andre personer og sager i Socialdemokratiet kunne gå under radaren.

Det siger hans hustru Jane Frimand Pedersen i et interview med KøbenhavnLIV.dk

Her fortæller hun, at Frank Jensen pludselig om søndagen blev orienteret om de otte nye sager kun få timer før et krisemøde i Socialdemokratriet.

Og baggrunden for, at det pludselig kom frem på det tidspunkt, er der ifølge hende en dybere mening med, som hverken hun eller Frank Jensen er bekendte med.

Adspurgt om, hvad den dybere mening skulle være, svarer hun:

»Vi er bekendt med, at der er folk i vores omgangskreds, der er blevet ringet op og er blevet spurgt til metoo-sager på nogle andre i Socialdemokratiet, før det her skete med Frank. Så der har været en masse af sådan noget. De næste, der kommer, vil slet ikke få samme hårde medfart. Det bliver bare ham, der har betalt prisen for det her. Der var en, der skulle ofres, og det blev så Frank,« siger hun til KøbenhavnLIV og tilføjer senere i i interviewet:

»Det (Frank Jensens fratrædelse, red.) her giver jo den effekt, at nu kan de lægge låg på alle de andre sager, fordi nu har de ofret Frank.«

Hun insinuerer videre, at der kan have været folk med politiske ambitioner, som har ønsket at overtage hans embede, men som altså ikke har kunne blive valgt på demokratisk vis.

Samtidig understreger Jane Frimand Pedersen, at det hele efter hendes overbevisning må være koordineret »på den ene eller anden måde« højere oppe i systemet hos partiet.

Om Mette Frederiksen har taget del i det arbejde, ved hun ikke, men det er på det niveau, fortæller hustruen.

Hendes udtalelse kommer, en uge efter at Frank Jensen (S) trak sig som overborgmester for København efter en række sager om seksuelle krænkelser og chikane gennem flere årtier.

Først beskrev flere kilder over for Jyllands-Posten krænkende adfærd, og efterfølgende kom otte nye anklager frem i lyset fra samme medie.

Frank Jensen, der samtidig var næstformand i Socialdemokratiet, er ved flere tidligere lejligheder blevet kritiseret for sin adfærd, der blandt andet har involveret at slikke kvinder i øret og at befamle andre kvinder.

Sagerne fik fornyet styrke, efter at der er kommet fokus på sexisme i politik de seneste måneder.

Jane Frimand Pedersen mener imidlertid ikke, at det har noget med metoo at gøre.

»Frank har ikke udnyttet nogen, det har han altså ikke,« siger Jane Frimand Pedersen til KøbenhavnLIV.

Tirsdag - dagen efter Frank Jensens afgang - sagde ligestillingsminister Mogens Jensen (S) ifølge Ritzau følgende, da han blev spurgt, om Frank Jensen var blevet bedt om at gå af Socialdemokratiet

»Jeg kan kun sige, at vi selvfølgelig har talt sammen i den socialdemokratiske ledelse om det her. Blandt andet de samtaler og vel andre indtryk, som Frank Jensen har fået, har fået ham til at tage den beslutning, som han har taget her.«