Alting har sin plads hjemme hos Jakob Ellemann-Jensen og hans hustru, Anne Marie Preisler. Det skyldes ikke sidstnævnte, lyder det.

For Venstre-formanden er ikke overraskende et ordensmenneske, og det lærte Anne Marie Preisler allerede på tredje date.

Moren til Jakob Ellemann-Jensens tredje barn, Bjørn, fortæller i et interview til UD & Se, at hun helt fra forholdets begyndelse kunne mærke, at den nuværende toppolitiker kom fra et hjem med en vis bevågenhed.

Det opdagede hun, da hun på en date var på vej ud i fodgængerfeltet ved Dronning Louises Bro i København.

ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen og Anne Marie Preisler ved Venstres ekstraordinære landsmøde i september. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen og Anne Marie Preisler ved Venstres ekstraordinære landsmøde i september. Foto: Henning Bagger

»Der er simpelthen ikke grønt endnu,« lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, der greb fat i den kommende hustrus arm for at holde hende inde på fortovet og inden for færdselslovens rammer.

Ifølge Anne Marie Preisler var det et tidligt tegn på, at politikeren, der er uddannet kaptajn og har gjort tjeneste i Bosnien, er vokset op i en familie, hvor man lever med offentlighedens opmærksomhed.

Det skyldes først og fremmest faren, Uffe Ellemann-Jensens, politiske karriere.

Derfor går en Ellemann ikke over for rødt. Og ‘man smider heller ikke tyggegummi på gaden, brokker sig eller tager P-pladsen for næsen af en anden,’ fortæller Anne Marie Preisler.

Fra et tidligere forhold har Jakob Ellemann-Jensen to børn: Caroline og Frederik.