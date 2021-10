Noget tyder på, at man i Odense har et problem med at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

De samme knap 600 personer i Odense har nemlig hver måned i 10 år fået kontanthjælp, og af dem har 206 modtaget kontanthjælp i mere end 15 år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Og den oplysning er nået hele vejen ind til Christiansborg og har fået gruppeformanden for Dansk Folkeparti Peter Skaarup til tasterne. Den aarhusianske folketingspolitiker er faktisk intet mindre end chokeret.

»Det her er en decideret skandale og en bombe under velfærdssamfundet,« skriver politikeren fra Dansk Folkeparti på Twitter og fortsætter:

»Hundredvis af ikke-vestlige indvandrere har været på kontanthjælp i Odense Kommune i mere end et årtid. Socialdemokratiet i Odense og i regeringen ser desværre passivt til.«

Ifølge tal fra Odense Kommune er det typisk kvinder mellem 40 og 59 år, som kommer fra Somalia, Libanon eller Irak og som har bosat sig i Odense-bydelen Vollsmose, som har været på kontanthjælp i over 15 år.

Den nyeste opgørelse på Danmarks Statistik viser, at i alt 5.319 personer i Odense lige nu er på kontanthjælp, og af dem har altså næsten 600 modtaget pengeydelsen i 10 år.