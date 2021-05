»Mattias Tesfaye, Langeland siger nej!«

Slagsangen har lydt hele ugen og den er nu vandret fra Langeland over til politikernes højborg, Christiansborg.

Tirsdag aften har hundredvis af langelændere nemlig trodset silende regn og taget turen til hovedstaden for at vise deres utilfredshed med Regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland.

B.T. har været med på overfarten og er også til stede ved Christiansborg.

Utilfredse borgere foran Christiansborg. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Utilfredse borgere foran Christiansborg. Foto: Jens Anton Havskov

Og borgerne er vrede. Der er en vild stemning med dertilhørende kampråb foran Christiansborg, fortæller B.T.s udsendte.

En langelænder har taget styringen og leder demonstrationens gang gennem en megafon omkranset af hundredvis af tilhængere.

Langelands borgmester, Tonni Hansen, tog tidligt ordet og roste sine lokale medborgere for at stable demonstrationen på benene på så kort tid.

Men også utallige politikere er dukket op, for at vise deres støtte til de lokale. Herunder folk fra Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti. Sågar Socialdemokraternes Bjørn Brandenborg, der er fra Rudkøbing på Langeland, er til stede iført en trøje, der støtter demonstrationens budskab.

Skilte og bannere er ikke en mangelvare. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Skilte og bannere er ikke en mangelvare. Foto: Jens Anton Havskov

Han har dog afvist at stille op til interview.

Det er ikke kun folk fra lokalområdet, der er dukket op. Udover seks fyldte busser, der nåede Christiansborg kort efter klokken 17, har andre fra nær og fjern også sluttet sig til menneskemængden.

Med sig har de alverdens bannere og skilte med budskaber, der understøtter tilråbene og slagsangene.

»Det er fantastisk. Jeg bliver sgu helt rørt, fordi det er kæmpestort det her. Hele Langeland står sammen om det her,« lyder det fra medarrangør Jesper Skovhus.

Tirsdag aften har Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indkaldt de øvrige partier til et møde om det omdiskuterede og noget udskældte udrejsecenter.

Partierne er indkaldt til klokken 19, men inden de går i krig med forhandlingerne, er de inviteret på boller i karry i udlændingeministeriet på Slotsholmen. Her vil demonstranterne marchere forbi igen, inden de hopper på busserne tilbage på Langeland.