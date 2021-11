Forsvarsminister Trine Bramsen svarer udenom på et helt centralt spørgsmål i Ærø-sagen.

I et svar til Folketinget frikender hun sig selv og betoner, at hendes – ifølge en juraprofessor ulovlige – sejltur med Marinehjemmeværnets patruljefartøj 'Luna' til kommunalvalgskampagne på Ærø 15. august i år er foregået efter 'gældende forskrifter'.

Men Trine Bramsen kommer med et papegøjesvar, som ikke svarer på det, der bliver spurgt om, mener Venstre, som har stillet spørgsmål til Trine Bramsen gennem Folketingets forsvarsudvalg.

»Vi har indkaldt ministeren i samråd igen, fordi hun ikke vil svare på selv meget simple spørgsmål,« siger Venstres fungerende forsvarsordfører, Christoffer Aagaard Melson.

Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk Vis mere Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk

Sagens kerne er, om det var i strid med reglerne, da Trine Bramsen 15. august i år – samme dag som Kabul faldt til Taliban – blev sejlet til partibesøg og kommunalvalg-kampagne på Ærø af Marinehjemmeværnet i Svendborg.

Den 17. juni i år skrev Trine Bramsens særlige rådgiver nemlig en opsigtsvækkende mail til Ærøs Socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen:

»Vi prøver at få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret.«

Først fire dage senere, 21. juni i år, kontaktede Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariatet Hjemmeværnet angående forsvarsministerens besøg hos Marinehjemmeværnet, og 10. august skrev Marinehjemmeværnet i en mail til Forsvarsministeriet:

Foto: Screenshot af mail. Vis mere Foto: Screenshot af mail.

» … jeg har hørt, at ministeren har et planlagt møde med borgmesteren på Ærø om morgenen, søndag 15. august (...). Hvis rygterne taler sandt, kan flotillen tilbyde at sejle ministeren fra Svendborg til Ærø om morgenen.«

Det springende punkt er faktorernes orden, fastslog juraprofessor Sten Bønsing, da B.T. 31. august afslørede, at den særlige rådgiver ville have et 'lift' med Marinehjemmeværnet til sin minister.

»Det er ulovligt, når forsvarsministeren tager et marinefartøj til et privat besøg i hendes parti på Ærø. Hvis en minister skal transporteres rundt af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke,« sagde Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, til B.T. 1. september.

Forsvarsministeren må nemlig ikke bruge Forsvarets materiel til private og partimæssige formål, fastslog professoren.

For det andet må det partineutrale embedsværk ikke hjælpe en minister med at arrangere partipolitiske møder og valgkampagner.

Det må den særlige rådgiver godt, men spørgsmålet er, om det neutrale embedsværk i Forsvarsministeriet har fungeret som den særlige rådgivers forlængede arm i forbindelse med 'liftet' til Ærø?

Den 21. september stillede Venstre spørgsmål til forsvarsministeren om sagen gennem Forsvarsudvalget.

På det tidspunkt havde Trine Bramsen været i sit første samråd om Ærø-sagen. Det var hun 17. september.

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø ved kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grethe' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø ved kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grethe' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

Her henholdt hun sig til, at hendes ministerium fastslår, at »alle forskrifter« i forbindelse med besøget hos Marinehjemmeværnet 15. august blev fulgt.

Efterfølgende krævede Venstre så gennem Forsvarsudvalget svar på, om den særlige rådgivers opsigtsvækkende 'lift'-mail har indgået i ministeriets vurdering af, om »alle forskrifter« rent faktisk er overholdt, og om ministeriet fortsat vurderer, at »alle forskrifter« er overholdt, hvis den kontroversielle 'lift'-mail inddrages i vurderingen.

Det nægter Trine Bramsen i sit svar til Folketingets forsvarsudvalg at svare konkret på.

I stedet gentager hun sit svar om, at besøget hos Marinehjemmeværnet er sket »efter gældende forskrifter«.

Læs Venstres spørgsmål og Bramsens svar her: Lars Christian Lilleholt (V) har 21. september 2021 stillet følgende spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen: 'Ministeren sagde på samrådet 17. september 2021, at det er Marinehjemmeværnet, der 10. august foreslår, at besøget fra ministeren 15. august kan være en sejlads med patruljefartøjet Luna fra Svendborg til Ærø t/r. På samme samråd siger ministeren, at ministeren henholder sig til, at Forsvarsministeriet vurderer, at besøget hos Marinehjemmeværnet i Svendborg 15. august er foregået efter 'gældende forskrifter'. Kan ministeren bekræfte, at e-mailen fra ministerens særlige rådgiver, Josephine Ilchmann Jørgensen, til Ærøs borgmester 17. juni 2021, hvor den særlige rådgiver skriver: »Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke at være forsvarsrelateret«, ikke har indgået i ministeriets vurdering af, at »gældende forskrifter« er overholdt? Og i bekræftende fald: Mener ministeren/ministeriet fortsat, at »gældende forskrifter« for ministerens besøg hos Marinehjemmeværnet i Svendborg 15. august og ministerens transport til partiarrangementet på Ærø samme dag, som i det hele blev planlagt af Josefine Ilchmann Jørgensen og Ærøs socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, er overholdt, når ministeriet inddrager Josephine Ilchmann Jørgensens mail fra 17. juni i sin vurdering. Trine Bramsens svar: »Forsvarsministeriet har oplyst, at de faktiske omstændigheder ved tjenestestedsbesøget hos Marinehjemmeværnet, som ligger til grund for ministeriets vurdering, viser, at besøget blev planlagt og gennemført som et tjenestestedsbesøg, og at det skete efter gældende forskrifter. Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariat har forestået planlægningen af tjenestestedsbesøget hos Marinehjemmeværnet.« Med venlig hilsen Trine Bramsen Kilde: Forsvarsministerens svar til Forsvarsudvalget 29. september 2021.

Det er under al kritik, mener fungerende forsvarsordfører Christoffer Aagaard Melson (V).

»Det er et kæmpe problem, at vi har en minister, som ikke vil svare på spørgsmål, som Folketinget har ret til og krav på at få svar på. Det er ikke noget, der ligefrem styrker tilliden til forsvarsministeren, når hun svarer på den måde,« siger han og tilføjer:

»Vi oplever, at der er meget lukkethed under denne forsvarsminister. Men vi vil på samrådet bore videre i, om den mail har indgået i ministeriets vurdering af sagen eller ej. Under samrådet udtaler hun sig under ministeransvar, og så forventer vi at få et klart svar.«

Samme holdning har Niels Flemming Hansen, der er forsvarsordfører for De Konservative.

»Vi savner virkelig svar på flere helt centrale spørgsmål under det første samråd, og det vil vi nu forsøge at få,« siger han og slår fast, at tilliden til Trine Bramsen som forsvarsminister fortsat er væk.

B.T. har under afdækningen af Ærø-sagen bedt Forsvarsministeriet svare på, hvad netop »gældende forskrifter« dækker over.

Men det har ministeriet afvist at svare på.

Samrådet begynder torsdag klokken 10.30, og B.T. dækker samrådet.