Søndag delte tidligere partileder i Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, et tweet med et skarpt budskab.

»Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng.«

Afsenderen er folketingskandidat for partiet i Nordjylland, Nana Thillemann Harring, som efterfølgende har fået skarp kritik fra sin egen lokalforening i Frederikshavn.

Formand Flemming Køster har offentligt taget afstand fra hendes budskab.

»Hun har fået første advarsel. Og i Fredeikshavn får man kun to,« sagde han søndag. ​

Hovedpersonen selv har ikke ønsket at kommentere på den del af sagen, men har inden den kraftige aftstandstagen forklaret sine egne bevæggrunde for at tweete, til B.T.

»Helt bundærligt, så tænkte jeg det som en sjov reference, og en måde at vise Kristian Thulesen Dahl at han er nødt til at komme med en klar udmelding.«

»Det er ikke min hensigt at skubbe ham ud af partiet. Jeg ser meget gerne, at han bliver,« sagde Nana Thillemann Harring til B.T. og forklarede at tweetet refererer til Fremskridtspartiets landsmøde i 1995, hvor medlem af partiet Kristen Poulsgaard beskyldte blandt andet Thulesen Dahl for det selvsamme.

Her det delte tweet. Nana Harring er i øvrigt folketingskandidat for DF til næste valg i Nordjylland.

»Lige nu står han med et ben i hver lejr, og det er frustrerende. Jeg synes, det er fair, at bede ham om at tage en beslutning.«

Det er et halvt år siden Kristian Thulesen Dahl gik af som formand, og for den nordjyske kandidat bør det være tid nok til at gøre op med sig selv, om man er inde eller ude af partiet.

»Han har jo sagt, at han ikke stiller op for Dansk Folkeparti til næste valg – men hvad så med tiden frem til der? Det skylder han at give klar besked om.«

Nana Thillemann Harring forklarede i samme ombæring, at hun selv har taget stilling.

»Det er ligesom i et ægteskab. Der er gode tider og dårlige tider, men man bliver og kæmper,« sagde hun søndag middag, inden hendes bagland vendte sig imod hende.

»Jeg tror stadig på partiets politik, og jeg håber, at vi snart kan komme tilbage til at tale mere om det. Det tror jeg på, at vi kan, ellers ville jeg ikke blive her. Man bliver heller ikke i et forhold, men grundlæggende ikke tror på,« afsluttede hun.