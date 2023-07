Der er noget, der kan ligne 'en form for privat relation' mellem statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, og embedsmanden, der var ansvarlig for at rense hende i minksagen.

Det skriver Berlingske søndag efter at have spurgt flere eksperter til deres vurdering.

Barbara Bertelsen var en central skikkelse i minksagen, der resulterede i, at erhvervet blev udryddet. Af samme grund modtog hun stor kritik og en advarsel i 2022.

Advarslen blev dog pludselig fjernet igen i marts i år.

Den øverst ansvarlige for den proces var konstitueret vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Sisse Hjerrild Iversen.

Berlingske kan nu fortælle, at selv samme person gennem flere år har liket Barbara Bertelsens private feriebilleder på Facebook.

»Vi bevæger os ind i et område, hvor der i min optik bør være en grundig overvejelse om, hvorvidt hun er inhabil,« vurderer Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet overfor Berlingske.

Lektor og dr.jur. ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, siger til mediet, at hjerterne »taler i retning af, at der er en eller form for relation, hvor der er gensidig sympati.«

I perioden 2012 til 2019 har Sisse Hjerrild Iversen i alt liket syv af Barbara Bertelsens private billeder på Facebook af blandt andet en bountystrand, en leopard i Sri Lanka og det, der ligner et billede af Barbara Bertelsen som barn, skriver Berlingske.

Selv afviser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at Sisse Hjerrild Iversen var inhabil, da hun fjernede Barbara Bertelsens advarsel. Styrelsen oplyser, at man har foretaget en vurdering af spørgsmålet om Sisse Hjerrild Iversens habilitet, men at vurderingen ikke findes skriftligt.

Statsministeriet vil »af principielle årsager« ikke svare på, om der er en privat relation og har ingen kommentarer til Berlingske.

Barbara Bertelsen var én ud af flere ledende embedsmænd, der fik rullet sanktionerne mod sig tilbage, da Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på eget initiativ tog sagen op til revurdering i foråret.