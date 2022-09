Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kendispræst og regionspolitiker for Socialdemokratiet Flemming Pless har valgt at bede om afskedigelse fra sit job i Christians Kirke i København.

Det sker efter et langt forløb, hvor han er blevet anklaget for at have krænket fem kvinder i forbindelse med sin præstegerning.

Det kunne B.T. fortælle tirsdag på baggrund af et brev fra Kirkeministeriet til en af de forurettede kvinder. Pless har selv forklaret sig på Facebook, hvor han ikke nævner sagen, men skriver:

'Man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson uden at komme til at træde nogen over tæerne eller skabe sorg. Til dem, jeg utilsigtet har såret, vil jeg aldrig være sen til at sige undskyld.'

B.T. har talt med en af de forurettede kvinder, som ikke giver meget for Pless' Facebook-opslag.

»Hans reaktion kom ikke bag på mig, at han selv siger op, inden han kan nå at blive fyret.«

»Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men jeg er skuffet over håndteringen af den her sag. Der er ingen normal procedure, men det har været rodet og taget lang tid,« siger hun.

B.T. kunne i februar fortælle, at en advokatrapport, der blev udarbejdet på baggrund af fem kvinders klage over præsten, blev syltet i Kirkeministeriet i ti måneder. Derfor har det også taget lang tid at nå frem til en konklusion.

»Det er ualmindeligt let sluppet, når man tænker på, at han har brudt tavshedspligt og begået krænkelser, imens folk har været i sjælesorg. Han er allerede i gang med at profilere sig selv,« siger en af de forurettede kvinder.

»Jeg giver ikke noget for den undskyldning, for den er ikke rettet mod de kvinder, han har krænket. Det er en form for charmeoffensiv, og jeg håber da, at folk kan lægge to og to sammen.«

Kvinden fortæller desuden til B.T., at hun nu ser sagen afsluttet for sit vedkommende.

»Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Og jeg er tilfreds med, at vi ikke bare lod stå til, men sagde noget. Nu kan vi ikke gøre mere,« siger hun.