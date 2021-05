Anne Sofie Kragh har fulgt Mette Frederiksen på nærmeste hold, siden den socialdemokratiske formand kæmpede sig ind i Statsministeriet.

Som en usynlig flue på væggen har hun siddet med i de allerhelligste kamre i Statsministeriet. Der, hvor de historiske beslutninger om at nedlukke Danmark blev truffet. Der, hvor ingen kommer ind, undtagen Mette Frederiksens allernærmeste.

Nu er Anne Sofie Kragh klar til at fortælle, hvad der skete bag de lukkede døre i Statsministeriet. Om Mette Frederiksens temperament, tvivl og handlekraft.

»Jeg har fået eksklusiv adgang til et stykke danmarkshistorie. Og med fare for at lyde selvhøjtidelig, så forpligter det. Jeg har været meget bevidst om, at alle fakta skulle være helt på plads. Og jeg skulle skrive det, jeg selv oplevede i Statsministeriet, og ikke lade mig påvirke af holdninger udefra,« siger Anne Sofie Kragh, der tidligere har skrevet en bog om Anders Fogh Rasmussen.

Anne Sofie Kragh har i mange år været portrætskribent på Euroman, men har også flere bøger bare sig. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd.

Mandag udkommer hun med bogen 'Det første år', som følger Mette Frederiksen helt tæt på.

Mens alle andre kun har kunnet gætte sig til, hvad der skete inde i Statsministeriet under coronakrisen, sad Anne Sofie Kragh ovre i hjørnet og lyttede med.

»Jeg fik altid at vide, at jeg bare skulle gå med ind til møderne, og så måtte Mette Frederiksen smide mig ud, hvis det var et problem,« siger hun og uddyber:

»Kun én gang blev jeg smidt ud. Det var 6. april, hvor Mette Frederiksen var presset og havde brug for et privat øjeblik efter endnu et pressemøde«.

Men særligt én episode med Mette Frederiksen slog forfatteren. En oplevelse af, hvordan moderne politik fungerer.

»Jeg oplevede en kultur med meget mistillid mellem medierne og politikerne og politikerne imellem. Det var vildt for mig, som kommer udefra,« siger Anne Sofie Kragh.

Episoden udspillede sig 29. maj 2020, da Mette Frederiksen annoncerede, at grænserne åbnede igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), miljøminister Lea Wermelin (S) og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) holder pressemøde og præsenterer regeringens udspil 'Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling', i Hafnia-Hallen i København onsdag den 26. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Statsministeren og hendes nærmeste rådgivere afventede en vigtig rapport ra Statens Serum Institut, men den nåede aldrig frem inden pressemødet.

Mette Frederiksen var rasende. På et forberedende møde vrissede hun ad sin departementschef og forlod mødet i ren frustration.

Fordi hun ikke kunne læse rapporten inden pressemødet, risikerede hun at sige noget om grænseåbningerne, som ikke flugtede med SSIs vurderinger.

Efter pressemødet skældte Mette Frederiksen ud på sundhedsminister Magnus Heunicke. Hun bankende sin hånd hårdt på et gelænder tre gange og sagde »Igen. Igen. Nyt samråd«.

Hun var sikker på, at det ville blive udlagt som løgn og spin Anne Sofie Kragh, journalist og forfatter

»Nu frygtede hun, det gav anledning til et nyt samråd. Ikke fordi hun havde gjort noget forkert, men fordi ingen nogensinde ville tro, at hun ikke havde nået at få rapporten. Hun var sikker på, at det ville blive udlagt som løgn og spin, hvis hun havde talt imod noget, der stod i rapporten,« siger Anne Sofie Kragh.

Hun vil ikke selv være overdommer eller give karakterer til Mette Frederiksen. Men hun kan sætte nogle ord på, hvem Mette Frederiksen er, når kameraer eller mikrofoner er slukket.

»Jeg har både oplevet Mette Frederiksens gode humør, irritation og vrede. Noget, Mette Frederiksen ofte gør, er at løsne stemningen, før et møde går i gang. Hun bruger gerne sig selv. Fortæller om en absurd drøm, hun har haft, eller hvad hun oplevede i weekenden,« siger hun.

»Hun er en sarkastisk person, der bruger sarkasmen meget i hverdagen. Det gemmer hun til gengæld helt væk i offentligheden.«

Bogen 'Det første år' udkommer 31. maj. Her følger Anne Sofie Kragh Mette Frederiksens vej til Statsministeriet samt det første år på posten. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd

Du har både skrevet bøger om Anders Fogh Rasmussen og Mette Frederiksen. Deres tilgang til politik bliver ofte sammenlignet. Kan du genkende det?

»Ja. De var begge ekstremt godt forberedt, da de indtog Statsministeriet. Deres udtalte behov for kontrol har de også til fælles. Og så er de begge antielitære. De kan ikke døje ekspertvældet, snobberiet og de fine fornemmelser.«

»Men de er også forskellige. Anders Fogh er meget mere lukket som person, end Mette Frederiksen er,« siger hun.

Det har været en prøvelse at skrive en bog om alt det, danskerne talte om, men reelt set ikke vidste.

Forfatter og journalist Anne Sofie Kragh er aktuel med bogen 'Det første år', hvor hun har fulgt Mette Frederiksen på nærmeste hold. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd.

I bogen kommer Anne Sofie Kragh også med eksempler, hvor medierne og 'kommentatorkøbing' har ramt skævt.

Et eksempel er en fotoserie, hvor Politikens fotograf havde fået eksklusiv adgang til Statsministeriet. Og på ét af billederne fangede han en linje med rød kuglepen på et af Mette Frederiksens papirer:

'Udskam de, der ikke har været fornuftige.'

Efterfølgende pegede mange på, at den linje måtte være skrevet af Mette Frederiksens stabschef, Martin Rossen.

»Det var vildt, at så mange journalister var overbeviste om, at det var Martin Rossen. For jeg ved med sikkerhed, at det ikke var Rossen. Det fyldte ikke så meget i Statsministeriet, og jeg tror faktisk stadig ikke, Mette Frederiksen ved, hvem der skrev det,« siger Anne Sofie Kragh.

Beretningerne i 'Det første år' slutter 26. juni 2020 – præcis ét år efter Mette Frederiksen blev statsminister.

Men Anne Sofie Kragh er langtfra færdig med at følge statsministeren.

»Bind to kommer efter næste valg. Og ja, hele minksagen kommer til at fylde i den næste bog,« siger hun.