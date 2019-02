Natten til onsdag holder den amerikanske præsident Donald Trump en af sin karrieres sværeste taler, den årlige 'State of the Union'-tale. Men Stacey Abrams' job er måske endnu sværere.

Efter Trumps tale, hvor det er præsidents job at forsikre alle om, at 'alting er i skønneste orden', skal den 45-årige advokat og guvernør-kandidat fra Georgia nemlig servere den officielle demokratiske respons til præsidentens tale.

Og dét er et job, der før har kostet dyrt i politisk valuta.

»Opmærksomheden er nærmest skæmmende. Og hvis du klokker i det, så er det som en dårlig tatovering. Indtrykket er umuligt at fjerne,« siger MSNBC-journalist Chris Matthews i sit program 'Hardball'.

Den demokratiske guvernørkandidat fra Georgia, Stacy Abrams skal levere sit partis officielle respons på Trumps tale. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters Vis mere Den demokratiske guvernørkandidat fra Georgia, Stacy Abrams skal levere sit partis officielle respons på Trumps tale. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

Historien taler sit eget tydelige sprog.

Således snakkede ingen om det politiske budskab, men kun om budbringerens skinnende læber og flakkende øjne, efter selveste John F. Kennedys grandnevø Joe Kennedy III sidste år havde leveret demokraternes respons til Donald Trumps første State of the Union-tale.

Den unge republikanske senator og dengang vordende præsidentkandidat Marco Rubio underskrev ifølge eksperter sin egen politiske dødsattest, da han halvvejs i sin tv-transmitterede respons til Obamas State of the Union-tale i 2013 blev overvældet af tørre læber og greb ud efter en vandflaske.

Efter den dykken ud og ind af tv-billedet, var der ingen, der snakkede om et eventuelt politisk budskab.

Marco Rubio skulle levere den officielle republikanske respons til én af Barack Obamas State of the Union taler. Men halvvejs henne blev senatoren fra Florida tilsyneladende overvældet af tør mund. Og han greb ud efter en vandflaske, mens de direkte tv-kameraer rullede videre. Foto: C-Span Vis mere Marco Rubio skulle levere den officielle republikanske respons til én af Barack Obamas State of the Union taler. Men halvvejs henne blev senatoren fra Florida tilsyneladende overvældet af tør mund. Og han greb ud efter en vandflaske, mens de direkte tv-kameraer rullede videre. Foto: C-Span

Og da en anden republikansk politiker med en lovende fremtid, Bobby Jindal i 2009 skulle levere sin republikanske respons til en anden Obama-tale, blev hans lange akavede enegang hen til mikrofonen på rekordtid forvandlet til en udødelig vittighed på internettet.

»Selvom opgaven er svær og landet er delt i to ekstreme politiske lejre, så har præsidenten det lettere job,« fortæller journalist og politisk iagttager Tina Nguyen.

»I år er det Stacey Abrams tur. Og ligesom sine forgængere i den lidet misundelsesværdige situation står hun alene foran et kamera. Der er ingen tilskuere, og derfor ingen reaktion på hendes ord. Og enhver bevægelse og ethvert ordvalg vil blive analyseret ned i den allermindste detalje,« skriver Tina Nguyen i Vanity Fair.