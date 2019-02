Nu har Donald Trump og Nancy Pelosi to uger til at kæmpe om muren, og kamplinjen er trukket hårdt op.

Hvem skulle have troet, at en 78-årig bedstemor til ni kunne få selveste Donald Trump til at bøje sig i støvet.

Men det var præcis, hvad lederen af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, præsterede i sidste uge, da hun tvang præsidenten til at genåbne det amerikanske statsapparat uden at få så meget som én cent til den mur, Trump ellers har lovet siden valgkampagnen i 2016.

Men kampen er ikke forbi - langt fra.

Sådan svingede Nancy Pelosi hammeren, da hun 3. januar blev genvalgt som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus.

Den aftale, som Donald Trump forrige fredag gik med til, gælder nemlig kun frem til 15. februar, hvor præsidenten meget vel kan stå over for sin politiske karrieres sværeste valg.

Således kan Donald Trump enten vælge at lukke statsapparatet endnu en gang og hermed lockoute de selvsamme 800.000 offentlig ansatte, der allerede er godt gale i skralden, eller han kan erklære national undtagelsestilstand ved den amerikansk-mexicanske grænse og hermed bane vejen for at starte mur-byggeriet uden kongressens samtygge.

Men først skal Trump forsøge at finte sig uden om Nancy Pelosi. Og det kan godt blive svært.

Den gældende aftale om at holde det amerikanke statsapparat åben, udløber 15. februar. Herefter står Præsident Daonald Trump over fpr et svært valg.

Selvom Pelosi, der er datter af San Franciscos forhenværende demokratiske borgmester Thomas D'Alesandro Jr., først gik fuldtids ind i politik, da hun var 47 år, er hun nemlig kendt for sin kompromisløse tilgang til sit arbejde.

»Hemmeligheden er, at Nancy kender alt til både sine fjender og sine venner. Hun kender navnene på dine børn og børnebørn. Og endelig ved hun alt om både dine styrker og dine svagheder. Og hun bliver tilsyneladende aldrig træt, aldrig.«

Sådan fortæller partifællen Chuck Schumer, der er leder af det demokratiske partis mindretal i senatet, i et interview med bladet Vanity Fair.

Mødet, der gjorde forskel. Donald Trump forlangte, at den direkte tv-transmission fortsatte under et ellers privat forhandlingsmøde i Det Hvide Hus. Nancy Pelosi (tv) udnyttede situationen, da hun gentagende gange (og for åben skærm) fik Præsident Trump til at tage det fulde ansvar for den rekordlange nedlukning af det amerikanske statsapparet, der fulgte.

Her påpeger Schumer, at det også er Nancy Pelosis erfaring som mor og bedstemor, der gør hende til så knaldhård en modstander.

Først da alle fem børn var teenagere godt på vej i skolen, stillede Nancy Pelosi op som kandidat til den demokratiske partiledelse i Californien. I 2003 blev hun medlem af Repræsentanternes Hus i Washington D.C., og i 2009 blev hun som den første (og hidtil eneste) kvinde leder af Repræsentanternes Hus - en stilling, hun 3. januar i år blev genvalgt til.

Og i sin magtkamp med Trump har Nancy Pelosi brugt både sin erfaring fra politik og børneopdragelse.

Således beskrev hun i sidste uge Donald Trumps stædighed som et 'temper tantrum' (et hysterisk raserianfald), et udtryk, der normalt kun bruges om et uopdragende barn.

Nancy Pelosi er 78 år, mor til fem og bedstemor til ni.

Hun har ved flere lejligheder direkte sagt, at præsidenten ikke ved, hvad han taler om. Og da hun og Trump på direkte tv kom op at skændes under et besøg i Det Hvide Hus, hævede Pelosi stemmen som den mor og bedstemor, hun er, og bad præsidenten tale pænt.

Under samme møder fik hun uden at fortrække en mine Donald Trump til (gentagne gange) at tage det fulde ansvar for den politisk katastrofale og nedlukningen af statsappareret, der fulgte. Og under den følgende pressekonferrence, hvor Pelosi nærmest gled op til mikrofonen iført langt rød frakke og solbriller, var der ingen tvivl.

Pelosi havde vundet, og Trump havde tabt.

Den slags udfordringer bringer ofte kampånden frem i Donald Trump, der før med held har givet sine modstandere effektive og ydmygende øgenavne som 'Little Marco' (Marco Rubio), 'Lying Ted' (Ted Cruz) og selvfølgelig det bedste kendte 'Crooked Hillary' (Hillary Clinton).

Normalt er Donald Trump hurtig til at opfinde nedsættende øgenavne til sine politiske fjender. Bare tænk på 'Crooked Hillary'. Men kampen imod Nancy Pelosi stødte han på en uventet mur. Og det bedste præsidenten kunne finde på var 'Nancy'.

Men da Trump blev tvunget til at krybe til korset og genåbne statsapparatet uden at have fået en øre af det mur-budget, han havde forlangt, refererede han til Nancy Pelosi således:

»Nancy Pelosi .. eller - som jeg kalder hende - 'Nancy'.«

I privaten har Nancy Pelosi været gift med sin mand, Paul Frank Pelosi, siden 1963 - de mødtes, mens de begge studerede på college. Og selvom Pelosi-parret ikke er helt så velhavende som præsident Donald Trump, så placerer en formue på (ifølge Forbes Magazine) godt 350 millioner kroner Pelosi som det 13.-rigeste medlem af den amerikanske kongres.

Det var bl.a. denne formue kombineret med Nancy Pelosis alder, der i første omgang fik yngre og mere radikale partimedlemmer til at stemme imod Pelosi som partiets leder i Repræsentanternes Hus. Men den uafviselige sejr over Donald Trump har nu givet Pelosi maksimal opbakning blandt både ældre og yngre.