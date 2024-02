Der er intet i vejen med at sende en 16-årig i fængsel, hvis han to gange køber et gram hash på Christiania.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard til B.T.

Som en del af regeringens plan om at lukke Pusher Street har politiet sigtet over 100 personer på 14 dage for besiddelse af hash på eller lige uden for Christiania.

Og flere af dem kan ende med at skulle ind at sidde i fængsel.

1. januar blev der indført skærpet strafzone på Christiania. Det betyder, at folk, der bliver taget med selv små mængder hash på sig, kan blive sendt 14 dage i fængsel, anden gang det sker.

Og det er helt i orden, siger Peter Hummelgaard.

Hvis en 16-årig for første gang i sit liv køber et gram hash på fredag, og så gør det samme igen fredagen efter, mener du så, at det er rimeligt, at han skal i fængsel i 14 dage?

»Ellers ville vi jo ikke have vedtaget loven. Hvis en 16-årig på fredag bliver taget i at købe hash og får at vide, hvad konsekvensen er, hvis han gør det igen næste fredag – så er han jo bevidst om konsekvenserne,« siger Hummelgaard og tilføjer:

»Og det er altafgørende, hvis det skal kunne lade sig gøre at lukke Pusher Street permanent og drive banderne ud. Vi har set, hvad det er for et langt spor af blod, død og ødelæggelse, den organiserede kriminalitet trækker efter sig, og det er derfor, det er nødvendigt at gøre det på den her måde.«

Og det er »bestemt proportionelt« at smide en 16-årig i fængsel for hashbesiddelse, hvis man ser på, hvilke konsekvenser det bringer med sig, at både danskere og turister køber hash på Christiania, lyder det fra Peter Hummelgaard.

»Vi snakker om adskillige drab inden for de seneste få år. Hvis vi skal den spiral af død og ødelæggelse og afstumpet vold til livs, så kræver det at alle, der efterspørger ulovlige euforiserende stoffer, forstår, at med den her målrettede, skærpede strafzone på Christiania, så boner det ekstra hårdt ud,« siger han.

Ham her, vores hypotetiske 16-årige. Hvorfor skal han ikke i fængsel, hvis han køber hash i Nørrebroparken?

»Fordi det er den strategi, vi har lagt for at lukke Pusher Street. Det tror jeg også er meget vigtigt at være ærlig omkring. Vi bilder ikke nogen ind, at det kommer til at være en generel kamp imod hashmarkedet. Men måske kan vi komme noget af den spontane efterspørgsel, som mange turister står for, til livs. Men det handler om at lukke Pusher Street.«

Strategien med at gå efter dem, der køber hash, er en del af planen om at få lukket Pusher Street permanent.

Det er en plan, som Peter Hummelgaard løftede en større del af sløret for på et pressemøde i januar. Ifølge planen skal Pusher Street være lukket permanent inden udgangen af året.

Som en del af den strategi vil man forsøge at få køberne væk fra Pusher Street.

Peter Hummelgaard mener ikke, at regeringen vælger at gå mere efter køberne end pusherne på Christiania, men, siger han, det er en del af planen at skræmme kunderne væk fra Pusher Street.

»Hvis vi skal lykkes med at rykke den organiserede kriminalitet op med roden, kræver det, at vi må gøre det med politimetoder, som christianitterne også beder alle danskere og turister om. Nemlig, at hvis man vil Christiania det godt, lader man være med at købe sine euforiserende stoffer på Christiania,« lyder det fra justitsministeren.