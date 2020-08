Selv om både DF og K melder sig klar til at forhandle, så er der ikke sikkerhed for flertal for pensionsplan.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kommer ikke til at sidde alene ved bordet, når regeringen om kort tid indbyder til pensionsforhandlinger.

Fra blå blok melder både DF, Nye Borgerlige og senest De Konservative sig klar til at diskutere S-regeringens kommende pensionsudspil. Alligevel er der lang vej til en aftale, mener Peter Hummelgaard:

- Det, at partier melder sig på banen, er ikke det samme som at sige, at der med sikkerhed er et flertal. Det skal vi stadig kæmpe for.

- Men når flere partier går ind i forhandlingerne, så øger det chancen for, at vi kan få det gennemført, siger Peter Hummelgaard.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger tirsdag til Jyllands-Posten, at han reelt er imod S-forslaget om en objektiv ret til tidlig pension. Men han er klar til at forhandle, hvis regeringen til gengæld giver skattelettelser.

Spørgsmål: Den tilgang vil normalt betyde, at regeringen skal betale en høj pris for at få K med. Er det overhovedet realistisk at lave en aftale om markante skattelettelser, når I også skal have Enhedslisten med?

- Det må bero på de konkrete forhandlinger. Det er ikke første gang i danmarkshistorien, at partier med meget modsatrettede hensyn og interesser mødes hen over midten og går på kompromis.

- I Socialdemokratiet er vi ikke principielt modstandere af at sænke skatter eller afgifter. Det hele beror på en forhandling og på, at vi skal have et samlet flertal for det.

Spørgsmål: Socialdemokratiet er åben for at diskutere skattelettelser, men det svære i den sammenhæng er ofte finansieringen. Hvor skal den komme fra?

- Vi kommer til inden for kort tid at lægge forslag til finansiering frem. Det kan sagtens være, at nogle af de partier, der skal være med til at gennemføre en ret til tidlig pension, kan være uenige i noget af den finansiering, men så diskuterer vi det. Og så må vi diskutere, hvad vi så ellers kan bruge af finansieringskilder.

Spørgsmål: Forventning har hidtil været, at regeringen vil spille ud med en ny skat på banker. Er det fortsat udgangspunktet nu, hvor både DF og K har fremlagt deres krav?

- Den konkrete finansieringsmodel kommer I til at vente med at se, til vi fremlægger udspillet. Men det er ikke sådan, at vi på forhånd tilpasser vores udspil til finansiering. Hvis finansieringen skal tilpasses, så må det ske i forhandlingerne.

Spørgsmål: Er der nogen skattelettelser du på forhånd vil udelukke at give? Eksempelvis arveafgiften, som Søren Pape Poulsen nævner?

- Ved den sidste finanslov tilbagerullede vi nogle af de store lempelser, der har været af arve- og boafgiften. De var ikke rimelige, syntes vi. Men første skridt er, at regeringen fremlægger sit udspil. Og så indkalder vi alle partierne og lytter til deres ønsker.

Spørgsmål: DF kræver ydelserne til udlændinge sat ned. Det sker, kort efter at regeringen har aftalt med støttepartierne at sætte ydelserne op. Er det overhovedet realistisk at få DF og Enhedslisten til at mødes?

- Det må vi se. Jeg tror, at det vil være meget attraktivt for DF at være med i en aftale. Det er til deres ros noget, de har kæmpet for siden 2006. Men første skridt for alle partier er, at vi starter med at diskutere modellen, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge beskæftigelsesministeren vil regeringens udspil blive fremlagt inden for "ganske kort tid".

/ritzau/