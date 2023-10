En nålestiksoperation kaldte regeringen det, da den i sommer fremsatte sit oprindelige koranlovsforslag.

Hvis man har taget det store symaskinekørekort, vil man måske snarere kalde regeringens linje i koransagen for zigzag-politik.

I det oprindelige lovforslag ville det eksempelvis være strafbart at billige, hvis en anden person eksempelvis tissede på et krucifiks.

Den såkaldte nålestiksoperation fik en tsunami af kritik til at rejse sig fra blandt andre kunstnere, Politiforbundet og ytringsfrihedsforkæmpere i almindelighed.

Regeringen har lyttet til kritikken, lyder det nu fra justitsminister Peter Hummelgaard, der fredag genfremsætter lovforslaget med flere markante ændringer.

Selv mener Peter Hummelgaard, at der er tale om ‘få ændringer’

»Vi gør det endnu mere tydeligt og endnu mere ind til kernen af, hvad det er, vi gerne vil forbyde,« siger Peter Hummelgaard til DR.

Det nye lovforslag indskrænkes til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for anerkendte trossamfund.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I det oprindelige lovforslag, som Peter Hummelgaard frem til fredag har forsvaret med stålsatte øjne og sammenbidte tænder, var der lagt op til, at det ville være strafbart blot at billige en anden persons utilbørlige behandling af genstande med væsentlig religiøs for også ikke-anerkendte trossamfund, herunder eksempelvis trossamfundet Det Flyvende Spaghettimonster.

Trods den markante ændring fastholder Peter Hummelgaard, at det oprindelige forslag var en nålestiksoperation.

»Jeg mener stadigvæk, at det oprindelige lovforslag, vi fremsatte, også har karakter af en nålestiksoperation,« siger han til DR.

B.T. forsøgte fredag formiddag at kile et par spørgsmål ind mellem Peter Hummelgaards interview med TV 2 og DR, men Peter Hummelgaard havde ikke tid til flere spørgsmål før senere på dagen, sagde han.

B.T. ville ellers gerne have haft svar på blandt andre disse to spørgsmål:

1) Du og regeringen var meget faste i mælet, da I præsenterede det oprindelige lovforslag. Du sagde meget tydeligt, at lovforslaget blev fremsat for at beskyttet ́Danmarks interesser og danskernes sikkerhed. Med det reviderede lovforslag vil det eksempelvis være tilladt at stille sig foran Israels ambassade og urinere på en davidstjerne. Vil denne lempelse af det oprindelige lovforslag mindske eller øge danskernes sikkerhed?



2) Var det oprindelige lovforslag af forhandlingstaktiske grunde bevidst for vidtgående, så du og regeringen nu kan gå ud og sige, at I har lyttet til kritikken. Konsekvensen er jo selv med det reviderede lovforslag, at regeringen vil indskrænke ytringsfriheden i forhold til i dag?



Peter Hummelgaard gør det over for DR og TV 2 klart, at det reviderede lovforslag retter sig mod de få enkeltpersoner, herunder Rasmus Paludan, der med deres gentagne koranafbrændinger har øget terrortruslen mod Danmark inden for et i forvejen forhøjede trusselsniveau.

Han vil dog ikke garantere, at lovindgrebet, der blandt andet vil forbyde utilbørlig behandling af Koranen, Bibelen og Toraen, på den korte bane vil reducere terrortruslen mod Danmark.

Men lovforslaget sender ifølge justitsministeren et klart signal til omverdenen om, at det ikke er den danske stat og dansk politi, der ‘faciliterer’ forhånelser og krænkelser af hellige skrifter, som har stor betydning for millioner af mennesker.

