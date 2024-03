På besøg i Kosovo har justitsministeren fået forsikring om den lokale opbakning til fængselsaftale.

Den har været blokeret i parlamentet, men nu kan regeringens plan om at leje 300 fængselspladser i Kosovo snart tage et nyt skridt videre.

Det er det klare indtryk hos justitsminister Peter Hummelgaard (S) på vej hjem fra Kosovo.

- Jeg har haft konkrete møder med regeringen og de største oppositionspartier, og meldingen er, at man gerne vil det her partnerskab, siger han.

Interne stridigheder i Kosovos parlament har betydet, at oppositionen i landet har blokeret for vedtagelse af alle internationale aftaler med krav om nyvalg.

Den uenighed er blødt op, og derfor er Peter Hummelgaard optimistisk på ny.

For regeringen er planen et led i indsatsen for at få skabt plads i de danske fængsler, som er presset på kapacitet og personel i form af et faldende antal fængselsbetjente.

Udvisningsdømte kriminelle skal derfor indsættes et andet sted inden afrejse til hjemlandet, og her er øjet rettet mod fængslet i byen Gjilan.

- Der ligger en klar og færdig køreplan. Det eneste, vi mangler, er, at Kosovos parlament skal ratificere traktaten, siger han.

På sit besøg har ministeren ikke fået en tidsplan for Kosovos vedtagelse af aftalen.

Men selv om aftalen har været undervejs i flere år, forventer Peter Hummelgaard, at den snart vil blive en realitet.

- Jeg kan ikke sige andet, end at de siger, at det snart vil komme til afstemning i parlamentet.

Ifølge flere kosovoske medie har Kosovos justitsminister, Albulena Haxhiu, fremlagt lovforslaget torsdag,

I en tale sagde hun, at hun vil have ratificeringen til afstemning efter Peter Hummelgaards besøg.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovo skal der være to tredjedele flertal.

Derfor har regeringen behov for støtte fra oppositionspartier, og det ligger til grund for ministerens møder med dem.

Peter Hummelgaard understreger, at det er meningen, at forholdene i fængslet skal leve op til de danske standarder.

- Lige så snart at parlamentet har ratificeret traktaten, går vi i gang med at ombygge fængselsfaciliteterne, så de lever op til danske standarder.

/ritzau/