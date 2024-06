Justitsminister Peter Hummelgaard har kaldt fredagens overfald på statsministeren for »et angreb på vores demokrati og på danske værdier«.

Nu siger han, at det er for tidligt at sige, om overfaldet var politisk motiveret.

»Jeg er flintrende ligeglad med hvilken tilstand, som overfaldsmanden var i. Eller hvad han selv forsøger at forklare i grundlovsforhøret. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det, at det overhovedet sker, er meget alvorligt,« siger Hummelgaard og fortsætter:

»Ligesom det også var meget alvorligt, dengang Anders Fogh Rasmussen blev overhældt med rød maling, eller da demonstranter kastede sten efter Pia Kjærsgaard.«

Men de to ting var jo netop politisk motiveret. Det ser jo ikke ud om som, at det her på samme måde er politisk motiveret?

»Det, tror jeg, er for tidligt at konkludere,« siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

»I hvert fald må man lægge til grund, at den her mand har valgt at gå hen og konfrontere og angribe statsministeren, da han ser, det er hende.«

Det er siden overfaldet kommet frem, at overfaldsmanden var påvirket af både narkotika og alkohol, da han slog eller skubbede hende.

I grundlovsforhøret lørdag forklarede han, at han skammede sig, og at han desuden mener, at Mette Frederiksen er »en rigtig god statsminister.«

Mette Frederiksen har efter overfaldet fået konstateret et lettere piskesmæld og har aflyst alle arrangementer søndag, hvor der er valg.