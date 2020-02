Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kommer til at tale i stedet for S-formanden i Fælledparken 1. maj.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte tirsdag, at hun ikke vil tale til det traditionsrige 1. maj-arrangement i Fælledparken. Årsagen var ifølge S-formanden, at der er for meget ballade til arrangementet.

Arrangørerne har dog fundet en afløser for statsministeren. Det bliver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Det oplyser arrangørerne.

