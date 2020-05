Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kalder årets 1. maj for den mærkeligste i hans liv.

Det handler om fællesskab, solidaritet og retfærdighed i coronakrisen.

Det er budskabet fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som fredag morgen leverer sin 1. maj-tale hos 3F Kastrup.

Grundet coronakrisen er talen leveret virtuelt og uden de mange fremmødte mennesker, som normalt er til stede.

- Det her er den mærkeligste 1. maj i mit liv. Jeg er kommet i de her lokaler i mange år, og jeg holder meget af den gode stemning, der normalt er her 1. maj.

- I dag er er lokalerne tomme, der er ingen morgenbrød og ingen hyggesnak med gamle venner. Årsagen er enkel.

- Danmark og resten af verden er midt i en alvorlig sundhedskrise, og sammen gør vi alt vi kan for at begrænse coronavirus og dens skadelige virkninger på vores samfund, siger Hummelgaard.

Herefter kommer han ind på sine hovedbudskaber. I forhold til fællesskab siger ministeren, at partierne i Folketinget har vist netop det med de hjælpepakker, der er lavet til lønmodtagere, ledige, selvstændige og virksomheder.

- Vores stærke velfærdssamfund viser igen, at det udover at være et godt sted at leve, også er den bedste ramme for at løse svære problemer.

- Liberalisterne kan have mange teoretiske overvejelser om samfund med lavere skat og bedre vejr, men i en krisetid er de fleste enige om at vores samfundsmodel er bundsolid.

- Som beskæftigelsesminister er jeg særlig stolt og glad for, at vores aftale om lønkompensation har gavnet mere end 150.000 privatansatte lønmodtagere.

- I en meget alvorlig tid er rigtig mange almindelige mennesker blevet sikret løn og levebrød, noget der aldrig er set før, siger Hummelgaard.

Solidaritet og retfærdighed er også centrale budskaber for ministeren.

- Kriseløsningen handler også om solidaritet. Vi tænker på andre end os selv, når vi bekæmper smittespredning.

- Selv om vi selv er friske og uden for særlig risiko, så ved vi, det kan ramme ældre og sårbare hårdt. Vores fælles indsats har betydet, at vi har knækket smittekurven.

- Solidariteten handler også om, at vi holder hånden under dem, som har mistet deres arbejde. Som vi ser hos SAS og andre hårdtramte virksomheder, så kan arbejdsløshed ramme os alle.

- Det er ikke bare den enkeltes problem, men et kollektivt ansvar som vi skal løse i fællesskab, siger han.

I forhold til retfærdighed siger han, at det handler om, at "de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs".

/ritzau/