Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) finder det besynderligt, at regeringen lytter til venstrefløjen.

København. En aftale om at forhindre proformaægteskaber i Danmark uden Dansk Folkepartis aftryk.

Det blev en kendsgerning fredag.

Her kunne Børne- og Socialministeriet oplyse, at regeringen og alle partier minus DF havde indgået en aftale, der forbyder proforma ægteskaber i Danmark, hvor målet er at skaffe sig ophold i EU.

DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, forstår ikke, at regeringen har lavet en aftale uden sit støtteparti.

- Forløbet har været noget af det mest surrealistiske, jeg har oplevet på Christiansborg, fordi regeringen har lyttet mere til Alternativet og kommunisterne i Enhedslisten, end de har lyttet til Dansk Folkeparti.

- Det er første gang, jeg har oplevet det til politiske forhandlinger i forhold til at bekæmpe illegal indvandring, siger han.

Ifølge Martin Henriksen havde DF ønsket yderligere forhandlinger med ministeren.

DF ønskede yderligere stramninger på området. Men dem ville regeringen ikke være med til. DF krævede, at aftalen indeholdt en refleksionsperiode og flere samtaler med de par, som vil giftes.

- Vi havde gerne set, at man indkaldte flere af de udenlandske par til samtale. Så kunne man vurdere, om der var tale om proformaægteskaber.

- Det arbejde, der er udført forud for aftalen, har ikke været grundigt nok. Jeg er ikke sikker på, at aftalen løser problemet, hvor kriminelle organisationer benytter Danmark som en genvej til Europa.

- Jeg ønsker regeringen held og lykke med at overbevise danskerne om, at aftaler med Enhedslisten er det, der skal til, for at lukke huller på udlændingeområdet.

- Man skal ansætte et par gode spindoktorer for at overbevise folk om det, siger Martin Henriksen.

Aftalen betyder blandt andet, at der oprettes en specialiseret enhed, der skal kontrollere de udenlandske par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) sikrer aftalen, at bryllupsturismen ikke lider skade.

Det er Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets udlændingeordfører, enig med ministeren i.

- Det har været meget vigtigt for Socialdemokratiet, at fup-bryllupper i Danmark ikke gav udlændinge en opholdstilladelse til Europa. Det stopper vi nu.

- De kriminelle netværk må lukke deres forretning i Danmark. Vi er derudover særligt glade for, at det sker på en måde, hvor vi kan bevare bryllupsturismen, siger han.

/ritzau/