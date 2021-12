»Hun må til at forstå, at det ikke er urimeligt, at hun skal stille op og svare på spørgsmål uden at blive sur og fornærmet.«

Der kom ikke nogen gode forklaringer frem under Mette Frederiksens næsten syv timer lange afhøring i Minkkommissionen torsdag. Og de forklaringer, som statsministeren kom med, hang ofte slet ikke sammen.

Især giver det ifølge partierne ikke mening, at Mette Frederiksen i dag under afhøringen sagde, at det ikke er hende, der har ansvaret for det, der bliver besluttet i regeringens koordinationsudvalg, hvor det er statsministeren, der sidder for bordenden.

»Det er jo noget vrøvl. Der er ingen grund til at lade, som om det kan være sandt, at hun ikke har ansvaret, når det er hende, der sidder for bordenden. Mette Frederiksen bryster sig normalt af, at det er hende, der har reddet danskernes liv. Her vil hun så ikke indrømme, at det er hende, der har kostet minkenes liv,« siger Alex Vanopslagh, der er politisk leder for Liberal Alliance.

Hos Venstre mener Thomas Danielsen, at det er »decideret løgn«, at statsministeren ikke have ansvar for, hvad der bliver besluttet i regeringens koordinationsudvalg.

»Det er simpelthen bare ikke rigtigt. Man skal ikke have beskæftiget sig meget med politik for at vide, at det selvfølgelig er statsministeren, der bestemmer og at man i den grad træffer beslutninger i det udvalg. I den her sag er det pludselig belejligt for statsministeren ikke at have noget ansvar, men selvfølgelig har hun det,« siger Thomas Danielsen.

Danielsen mener heller ikke, at det er sandt, når Mette Frederiksen til kommission i dag forklarede, at beslutningen om aflivningen af mink hastede så meget, at der ikke var tid til at læse mødematerialet grundigt igennem forinden.

»Det er kommet frem, at ikke én eneste af myndighederne mente, det var nødvendigt at fare så voldsomt og hurtigt frem. Det er tydeligt, at det, Mette Frederiksen i dag kalder for en anbefaling fra myndighederne, slet ikke var en anbefaling. Man forsøgte at presse myndighederne til at legitimere det, man allerede politisk havde besluttet,« siger Thomas Danielsen.



Under afhøringerne i komissionen er det kommet frem, at Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, midt under det pressemøde, hvor beslutningen om aflivningen af alle blev præsenteret, sendte en stribe sms'er til Sundhedsministeriets departementschef, fordi hun var stærkt utilfreds med at Kåre Mølbak, der var faglig direktør i Statens Serum Institut, ikke klart nok bakkede op om beslutningen om at alle mink skulle aflives.

Hos Dansk Folkeparti mener næstformand Morten Messerschmidt, at det er problematisk, at Mette Frederiksen ikke undervejs i det centrale møde om aflivningen af mink 3. november 2020 går mere op i konsekvenserne af beslutningen om at aflive alle mink.

»Mette Frederiksen ved, at det er en fatal beslutning, man er i gang med at træffe. Hun får en bunke papirer, hun bevidst vælger ikke at læse. Det er en meget grov uagtsomhed, når man skal træffe en så stor en beslutning med betydning for mange menneskers liv. Det er jo ikke menuen for julefrokosten i Statsministeriet, hun har valgt ikke at læse,« siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at Mette Frederiksen ofte fremstår, som om det er decideret urimeligt, at hun skal svare på spørgsmål om minksagen.

»Jeg tror, at det er meget vigtigt, at Mette Frederiksen snart forstår, at undersøgelsen at den her skandale ikke handler om at genere hende personligt. Hvis hun skal til at genopbygge tilliden til de mange danskere, der er rystede over det her forløb, så tror jeg, hun må til at forstå, at det ikke er urimeligt, at hun skal stille op og svare på spørgsmål uden at blive sur og fornærmet.«