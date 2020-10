Krigen mellem Ida Auken og ledelsen hos Det Radikale Venstre fortsætter for fuld styrke.

Nu er det et nyt medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse, der langer ud efter Ida Auken.

Onsdag formiddag gav det massiv omtale, da sygemeldte Ida Auken på Facebook slog fast, at hun er ikke er i tvivl om, at den nye partiformand Sofie Carsten Nielsen vidst, hvordan den tidligere formand Morten Østergaard opførte sig.

Helt konkret henviser Ida Auken til, at Sofie Carsten Nielsen har hemmeligholdt denne viden for partiets hovedbestyrelse.

Sygemeldte Ida Auken er med et meget omtalt indlæg på Facebook kommet med hård kritik af den nye partiformand Sofie Carsten Nielsen. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg kan forstå på referater af gårsdagens hovedbestyrelsesmøde, at heller ikke de har fået det fulde billede af, hvor meget Sofie Carsten Nielsen vidste om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd, og dermed heller ikke af, hvor længe den nuværende politiske leder har undladt at handle på denne viden,« skriver Ida Auken på Facebook.

Men det har Ida Auken ikke noget belæg for at skrive, lyder det fra Jacob Netteberg, som er medlem af både hvoedbestyrelsen og forretningsudvalget hos Det Radikale Venstre.

Til Ida Auken skriver han følgende på Facebook:

»Kære Ida Auken. Du kan ikke læse ud af et referat, hvad vi fik at vide og hvad vi ikke fik at vide. Det der kommer til referat er det vi blev enige om kom til referat. Altså er det for dem, der deltog i mødet at afgøre,« skriver han.

Sofie Carsten Nielsen er rasende over Ida Aukens beskyldninger. Nu forsøger Søs Haugaard, der er formand for Hovedstadens Radikale Venstre, at få Ida Auken i tale. Før vil hun ikke kommentere på sagen. Foto: Philip Davali

Jacob Netteberg mener, at Ida Auken og andre skal holde personangreb internt.

»...Hvis du ønsker at se Det Radikale Venstre komme tilbage i sporet, hvor vi kan tale politik, så ville personangreb og intriger - hvad enten de er berettiget eller ej - gøre sig bedre i vores egne fora,« slutter han sin kommentar.

Også formanden for Det Radikale Venstre, Svend Thorhauge, henviser til, at der er oplysninger uden hold i virkeligheden fra Ida Aukens side.

I sit indlæg på Facebook skriver Ida Auken om en mail, hun har sendt til partitoppen.

»Jeg kender ikke til det møde i 2017,« siger Svend Thorhauge, der er landsformand for Det Radikale Venstre. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

»Jeg opfordrede ledelsen til at give det fulde billede til folketingsgruppen. I mailen fortalte jeg, hvordan jeg i juni 2017 fortalte både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje,« skriver Ida Auken.

Men det kan landsformanden ikke genkende.

»Jeg kender ikke til det møde i 2017, Ida Auken omtaler,« skriver Svend Thorhauge på Twitter.

Ida Auken har dog ikke reageret på onsdagens indlæg på sociale medier fra hverken Svend Thorhauge, Jacob Netteberg eller Sofie Carsten Nielsen.