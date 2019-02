Udlændinge er afgørende for hoteller og restauranter, som efterlyser hjælp, hvis 8700 flygtninge sendes hjem.

Hoteller og restauranter i Danmark tørster efter arbejdskraft.

Og derfor bekymrer det branchen, at der er udsigt til, at flere tusinde flygtninge - som arbejder her i landet - vil blive sendt tilbage til deres hjemlande, så snart det lader sig gøre.

Det fortæller administrerende direktør i brancheorganisationen for hoteller og restauranter Horesta Katia Østergaard.

- Det er fuldstændig afgørende for vores branche, at vi har adgang til udenlandsk arbejdskraft. Hver syvende i vores branche har en ikkevestlig baggrund.

- Derfor har vi brug for alle initiativer, der kan sikre, at vi har tilstrækkeligt med udenlandsk arbejdskraft, siger Katia Østergaard.

Et nyt paradigme i udlændingepolitikken betyder, at fokus er flyttet fra integration til hjemsendelse af flygtninge. Det konkrete lovforslag bag paradigmeskiftet ventes vedtaget i Folketinget på torsdag.

Og som en følge heraf står 8700 udenlandske ansatte på danske arbejdspladser til - før eller siden - at blive sendt tilbage til deres hjemlande.

Det skriver Mandag Morgen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

På hoteller og restauranter er der mangel på både faglærte, ufaglærte og specialister, fortæller Katia Østergaard.

- Og den udfordring bliver ikke mindre i fremtiden. Dels står vi til at få en stor vækst, dels begynder man også i landene omkring os at tale om mangel på arbejdskraft, siger hun.

/ritzau/