Hotelchef Dorte Krak er både paf og målløs over den nye udmelding fra Statsministeren om, at udenlandske turister ikke må overnatte i København.

»Jeg er paf. Branchen er forberedt på at følge retnignslinjerne i forhold til afspritning, rengøring osv.,« siger hun.

Dorte Krak er direktør i Arp-Hansen Hotel Group. En koncern, der driver 13 hoteller primært i København. De vil altså i høj grad blive ramt af det nye tiltag for udenlandske turister.

Tiltaget går helt konkret ud på, at turister fra Norge, Tyskland og Island må besøge Danmark igen fra den 15. juni. Men de skal booke mindst seks overnatninger uden for København. En dansker derimod må fortsat godt overnatte på Købenahavnske hoteller.

Foto: LINDA KASTRUP

»Det er ikke rimeligt at udskamme én del ad Danmark. Man må ikke overnatte, fordi man er tysker eller nordmand, men en dansker må godt. For os er en gæst en gæst, det handler ikke om, hvor de kommer fra. Men regeringen synes åbenbart, der er forskel på en tysker og en dansker,« siger Dorte Krak.

For Dorte Krak handler det særligt om, at de københavnske hoteller hele tiden har haft åbent under coronakrisen, hvor de har huset danskere.

»Vi har haft vores hoteller i drift hele tiden. Vi har ikke haft så mange gæster, men alle skal være velkomne. Vi kan godt håndtere det. Jeg vil gerne invitere Mette Frederiksen til at komme og se, hvordan vi egentlig håndterer situationen.«

Dorte Krak ser tiltaget som manglende forståelse fra politiske side:

»Det er ubegribeligt. Der mangler en forståelse for hotel- og turismeerhvervet i København. Jeg vil gerne se det sundhedsfaglige belæg for beslutningen. Jeg håber, de har nogle beregninger for at retfærdiggøre det.«

Præcis hvordan det kommer til at påvirke Dorte Kraks hoteller, kan hun ikke sige endnu, men det komme till at få en voldsom negativ effekt.

»Det giver ikke nogen mening. Vores hoteller skal nok overleve, men det betyder ikke, vi synes, det er morsomt. Man bliver voldsomt ramt, uanset om man er stor og stærk, som vi er, eller om man er lille.«

Dorte Krak er ikke den eneste, der er uforstående overfor regeringens beslutning. Horesta, hotel- og turisterhvervets brancheorganisation, havde også gerne set, at de Københavnske hoteller måtte tage imod udenlandske turister.

»Man bygger en mur rundt om København for tyske, norske og islandske overnatninger. Vel at mærke turister, som kommer fra lande med styr på smittetrykket. Det er en helt utrolig skævvridning af turisme-Danmark, som det er svært at se den store pointe i. De udenlandske turister kan godt gå rundt inde i København hele dagen, men når de skal sove, skal det foregå i provinsen. Det virker fuldstændig ulogisk. Samtidig sender man et signal til danske turister om, at det er farligt at bo på hotel i hovedstaden,« siger Katia K. Østergaard direktør i Horesta.

Ifølge Horesta ligger nordmændene og tyskerne fire ud af de ti kroner, som udenlandske turister bruger i Danmark.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, udtrykker også sin uforståenhed på Facebook, hvor han skriver, at hans hjerte bløder for de Københavnske hoteller, og at han ikke forstår regeringens beslutning.