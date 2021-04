Nordsjællands Hospital har nu fjernet en brochure fra deres hjemmeside, efter at den tidligere torsdag blev genstand for voldsom kritik.

I hospitalets informationsbrochure stod følgende:

»Hvis man som patient/pårørende ikke ønsker at tage imod tilbud om undersøgelse eller behandling fra en læge, jordemoder eller sygeplejerske for eksempel på grund af dennes køn, race eller religion, vil vi, hvis det er muligt, forsøge at imødekomme jeres ønske.«

Formuleringen havde fået Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, op i det røde felt.

På side 10 i informationsbrochuren for Nordsjællands Hospital bliver man vejledt i, at man kan slippe for at blive behandlet af en person, hvis køn eller race ikke lige passer en.

»Det er helt uacceptabelt, at man har en nedskrevet politik om, at man kan fravælge en læge eller sygeplejerske, fordi personen har en anden race,« sagde hun til B.T.

Det ser dog ud til, at Nordsjællands Hospital har samme opfattelse. Brochuren er nu fjernet fra Nordsjællands Hospitals hjemmeside. B. T: har desuden modtaget en kommentar fra sygehusledelsen.

»Vores fokus er at give vores patienter og fødende en god behandling og have det bedst mulige samarbejde mellem sundhedspersonale og patient. Som der også står i brochuren, bemander vi efter sundhedsfaglige kvalifikationer. Vi kan dog godt se, at teksten kan misforstås, og den fjernes nu,« skriver Jonas Egebart, vicedirektør på Nordsjællands Hospital.

Samira Nawa er glad for, at teksten nu er fjernet.

Samira Nawa, Radikale Venstres ligestillingsordfører, raser over, at Nordsjællands Hospital direkte skriver, at man kan frabede sig en læge, sygeplejerske eller jordemoder, hvis man ikke bryder sig om personens køn, race eller religion.

»Jeg tager det som et udtryk for, at de ikke mener, at det bør stå, som det står, siden de nu har fjernet teksten. Det er jeg tilfreds med,« siger hun.

Jonas Egebart skriver, at »teksten kunne misforstås«. Mener du at teksten kunne misforstås?

»Jeg mener ikke, at teksten kunne misforstås, men når de fjerner teksten, så tager jeg det som udtryk for, at de ikke mener, at det bør stå som det står. Det glæder jeg mig over,« siger Samira Nawa.