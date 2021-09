Hospitalsdirektøren erkender nu, at det nye supersygehus' manglende barselshotel ikke er optimalt.

Når Aalborgs nye supersygehus i det østlige Aalborg Øst engang slår dørene op, vil førstegangsfødende – midt i amning og fødselstumult – skulle transporteres tværs gennem Aalborg for at komme på barselshotel.

Byggeriet af det kommende sygehus er forsinket flere gange, med flere hundrede millioners budgetoverskridelse, og et barselshotel bliver der heller ikke.

»Jeg ser det ikke som en bekymring. Jeg konstaterer, at vi fortsat har et tilbud, hvor forældre ved ukomplicerede fødsler får et tilbud om ophold i op til to døgn og naturligvis med adgang til kompetent personale. Et tilbud, som giver god service, og som matcher det nuværende, vi har, og de tilbud, vi ser på andre fødesteder.«

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov fra Aalborg Universitetshospital. Her ved åbningen af Medicinerhuset på Sygehus Syd med daværende sundhedsminister Astrid Krag (th.). Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Hospitalsdirektør Jens Ole Skov fra Aalborg Universitetshospital. Her ved åbningen af Medicinerhuset på Sygehus Syd med daværende sundhedsminister Astrid Krag (th.). Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Sådan lyder svaret fra hospitalsdirektør Jens Ole Skov på en fremtid uden barselshotel og fødselsgang på samme matrikel – noget, som kritiseres heftigt af Venstres spidskandidat til Regionsrådet, Aalborg-rådmand Mads Duedahl, der selv har oplevet vigtigheden af et barselshotel tæt på fødestuen.

Hospitalsdirektøren håber, at der på et tidspunkt findes penge til at få barselshotel samme sted. Det vil både være en fordel for familierne, men også økonomisk:

»De nye familier ville undgå transport, og der er også driftsmæssige fordele. Vi skal eksempelvis sikre adgang til jordemoder, og kan man integrere det på én matrikel, vil det gøre det nemmere og lidt mindre besværligt,« siger Jens Ole Skov.

Fremover skal de nybagte forældre, frem for at gå én etage nedenunder, i stedet med en taxa eller lignende ti kilometer tværs gennem Aalborg. På borgernes regning. I øjeblikket er det, ifølge Jens Ole Skov, tre gange i døgnet, at forældre skal på barselshotel.

Aalborg Universitetshospital planlægger at placere barselshotel sammen med patienthotel på Sygehus Syd, siger hospitalsdirktør Jens Ole Skov. Det betyder, at de nybagte forældre må i taxa frem og tilbage fra fødegange i Aalborg Øst – en tur på over ti kilometer, ifølge Google. Vis mere Aalborg Universitetshospital planlægger at placere barselshotel sammen med patienthotel på Sygehus Syd, siger hospitalsdirktør Jens Ole Skov. Det betyder, at de nybagte forældre må i taxa frem og tilbage fra fødegange i Aalborg Øst – en tur på over ti kilometer, ifølge Google.

»Hvis ikke familien selv kan eller vil transportere sig, vil det blive i taxa, ja. Det har vi en plan for, hvordan vi vil løse, men om det bliver en rammeaftale med taxafirmaet eller gang-til-gang, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.«

Hospitalsdirektøren understreger, at hospitalet har haft en lignende ordning, da man havde barselshotel på Hotel Chagall i Aalborgs centrum: »Så det er ikke ukendt for os. Og vi vil selvfølgelig trække på de erfaringer fra dengang,« slutter han.