Hvis du skal behandles på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og ikke ønsker at blive behandlet af en kvinde, en muslim eller en person, der har en race, der ikke lige huer dig, så sig til, og så vil personalet gøre hvad de kan for at finde en anden.

Det skriver hospitalet direkte i en brochure, som hospitalet har udarbejdet for at informere patienterne om behandlingen på afdelingen.

Den ganske præcise besked har fået Radikale Venstres ligestillingsordfører Samira Nawa til næsten at falde ned af stolen.

»Jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne, da jeg så det. Jeg må sige, at jeg er chokeret og jeg sætter spørgsmålstegn ved om det overhovedet er lovligt,« siger Samira Nawa.

Undskyld sproget; men what the actual fuck!? Hvordan er det overhovedet lovligt? Og er det her almindelig praksis i regionerne, @stephanie_lose!? #dkpol #ligestilling @SophieHAndersen pic.twitter.com/eVv5Z8fELJ — Samira Nawa (@SamiraNawa) April 8, 2021

Hospitalet skriver helt præcist således i deres brochure:

»Hvis man som patient/pårørende ikke ønsker at tage imod tilbud om undersøgelse eller behandling fra en læge, jordemoder eller sygeplejerske fx på grund af dennes køn, race eller religion, vil vi, hvis det er muligt, forsøge at imødekomme jeres ønske.«

Det er ikke i orden, mener Samira Nawa.

»Man legitimerer simpelthen forskelsbehandling af personalet på baggrund af køn, race eller religion. Det er helt uacceptabelt, at man har en nedskrevet politik om at man kan fravælge en læge eller sygeplejerske, fordi personen har en anden race,« siger Samira Nawa.

På side 10 i informationsbrochuren for Nordsjællands Hospital bliver man vejledt i, at man kan slippe for at blive behandlet af en person, hvis køn eller race ikke lige passer en. Vis mere På side 10 i informationsbrochuren for Nordsjællands Hospital bliver man vejledt i, at man kan slippe for at blive behandlet af en person, hvis køn eller race ikke lige passer en.

»Det er en arbejdsplads, hvor personalet skal have deres dagligdag. Det er urimeligt, at man simpelthen stiller nogle grupper ringere på den her måde. Den praksis skal omgående laves om og den politik skal skrives om hurtigst muligt,« siger hun.

Samira Nawa mener, at hvis det går hen og bliver acceptabelt at fravælge læger, jordemødre eller sygeplejersker, fordi de er kvinder, muslimer, mørklødede eller på en eller anden måde tilhører en gruppe, som man som privatperson ikke bryder sig om, så ødelægger man samtidigt mange minoriteters muligheder for overhovedet at få job.

»Så kan det pludselig blive et ansættelsesparameter, hvilken religion eller hudfarve man har. Om man er mand eller kvinde. Så kan arbejdsgiverne diskriminere ud fra det. Det er ødelæggende,« siger hun.

»Jeg håber ikke, at det er gængs praksis rundt omkring på landets andre sygehuse. Det ser jeg frem til at finde ud af,« siger hun.

B.T. har kontaktet Nordsjællands Hospital og arbejder på at få en kommentar fra sygehusledelsen.