Til kommunalvalget i 2025 kommer Horsens Kommune ikke til at ligne sig selv.

Det skyldes en beslutning, byrådet netop har truffet med overvældende flertal.

Tirsdag besluttede byrådet nemlig, at der ikke skal hænges valgplakater op til det kommende kommunalvalg, skriver DR.

»Personligt har jeg oplevet, at rigtig, rigtig mange af vores borgere har været sure over plakaterne, kede af de faldt ned og kede af, at plastik ikke altid blev taget ned fra lygtepælene,« siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), til DR.

Med aftalen ønsker politikerne i byrådet at mindste klimaaftrykket.

Én enkelt valgplakat i plast udleder således 1,4 kilo CO2 – det svarer til, hvad en nyere bil i 2021 udledte ved at køre ti kilometer.

Kun Dansk Folkeparti står udenfor aftalen i Horsens.

Også andre steder i landet er de velkendte valgplakater på vippen.

I Høje-Taastrup Kommune mener netop Dansk Folkeparti, at papskiltene med de smilende politikere i bybilledet bør høre fortiden til.

Dansk Folkeparti og Alternativet forsøgte i 2021 at gøre det samme i Københavns Kommune, men her var der ikke flertal for at skrotte valgplakaterne.