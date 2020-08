Den nye hjælpepakkeaftale vil ikke forhindre fyringer i hotel-, restaurant- og turisterhverv, mener Horesta.

- Dagens aftale vil kun gavne ganske få af virksomhederne i vores branche, og den redder ikke job.

Det siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, i en skriftlig kommentar om den nye aftale om hjælpepakker, der landede fredag.

Horesta er brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Hver femte medarbejder på Horestas område har mistet jobbet under coronakrisen. Alene i august er 7000 medarbejdere blevet opsagt, oplyser organisationen.

Det skyldes først og fremmest, at ordningen med lønkompensation nu bliver udfaset, mener brancheorganisationen.

Fredag indgik et flertal af Folketingets partier en ny aftale om økonomiske hjælpepakker. De generelle hjælpepakker bliver udfaset, mens de erhverv, som er mærket af coronarestriktioner, stadig vil modtage støtte.

Hjælpen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. juli og i første omgang frem til udgangen af oktober. Er der coronarestriktioner efter 31. oktober, bliver støtten til de berørte brancher forlænget året ud.

Hos Horesta havde man håbet på, at man fra politisk side var klar med "reel kompensation" til dem, der stadig er mærket af corona.

- Det her er et alt for lille plaster på et alt for stort sår, siger Kirsten Munch.

På grund af coronarestriktioner er det umuligt for virksomhederne at have en normal drift, og konsekvenserne er store fyringsrunder, advarer Horesta.

Hos Dansk Erhverv bliver der set mere positivt på den politiske aftale om hjælpepakker.

- Politikerne har vist ansvarlighed og handlekraft. Selvfølgelig er der nogle hår i suppen, i forhold til turistindustrien og nattelivet, men alt i alt synes vi, det er positivt, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Med aftalen har partierne samlet set afsat 3,1 milliard kroner til at kompensere og genstarte dansk erhvervs- og kulturliv.

Støtten lyder blandt andet på 680 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningslivet. Af dem skal 400 millioner støtte aktiviteter - for eksempel oplevelser.

De resterende 280 millioner kroner skal bruges på at fortsætte hjælpepakker til dem, der stadig er underlagt restriktioner, oplyser Erhvervsministeriet.

/ritzau/