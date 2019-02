Helle Thorning-Schmidt åbner i et nyt, stort interview op om livets store op- og nedture. Fra rygterne om Stephen Kinnocks homoseksualitet til livet som forhenværende statsminister og partiformand.

Efter valgnederlaget en lun juni-aften i 2015 blev hun for en kort stund menig medlem af Folketinget, men året efter rykkede hun til London og jobbet som direktør for Save The Children International. Om kort tid tager hendes liv endnu engang en ny drejning.

I et stort interview-program på TV2 med Michael Meyerheim fortæller hun åbent om nogle af livets sværeste perioder.

»Det var vildt ubehageligt, og det var da heller ikke specielt godt for ens ægteskab, at der sker så voldsomme ting omkring en. Jeg synes, det var hårdt, det skal man da sige. Det var da hårdt,« fortæller hun om den periode, hvor der opstod offentlige historier om hendes mands seksualitet i forbindelse med skattesagen.

Men deres ægteskab overlevede, og i dag har de været gift i 23 år. I dag er han politiker for det britiske parti Labour, mens hun er ude.

Hun forlod posten som statsminister 28. juni 2015 og efter kort tid som folketingsmedlem forlod hun dansk politik, og hun har ikke tænkt sig nogensinde at vende tilbage.

I Meyerheim-interviewet fortæller hun om den aften i juni 2015, hvor hun vinkede farvel til landets øverste politiske post over natten.

»Det er simpelthen så mærkeligt. Man skal huske på, at det med at være statsminister slutter fra den ene dag til den anden. Så da det hele er slut, så er det den store tomhed, jeg sidder med. Der er en tristhed over den tid, hvor jeg skulle sige til mig selv, hvad gør jeg så med mig selv,« fortæller Helle Thorning-Schmidt, der snart stopper som direktør for Save The Children International.

I stedet vil hun gå efter bestyrelsesposter, fortalte hun tidligere på året.

Hun er allerede på vej i bestyrelsen i vindmøllevirksomheden Vestas og flere poster venter.

Helle Thorning-Schmidt fortæller til Michael Meyerheim, at hun en dag flytter tilbage til Danmark.

Men det bliver ikke politik, der får hende lokket hjem fra London.

»Jeg savner ikke at være i dansk politik, og nu er de alle ved at varme op til valgkamp og den slags, og det er altså ikke sådan, at det rykker i mig. Faktisk overhovedet ikke.«

Det betyder dog ikke, at hun ikke har holdninger til ting i Danmark. Hun holder dem bare for sig selv.

Hun oplevede nemlig selv, hvordan en række tidligere formænd og partikoryfæer som Mogens Lykketoft og Poul Nyrup blandede sig i hendes måde at føre politik på.

Det irriterede hende som formand, og hun gider ikke være en byrde for den nuværende formand, Mette Frederiksen.