Kurder. Født i Ankara, Tyrkiet, i 1979. Kom til Danmark som ni-årig. Opvokset i Værebroparken. Medlem af SF siden 2003. Viceborgmester i Gladsaxe.

Det er den korte beskrivelse af den SF-politiker, der skal afløse SF's tidligere formand Holger K. Nielsen, som forlader Folketinget ved næste valg: Serdal Benli.

CV'et minder om en markant tidligere SF'er, nemlig Özlem Cekic:

Kurder. Født i Ankara, Tyrkiet, i 1976. Kom til Danmark som 10-årig. Opvokset på Vesterbro. Medlem af SF 2001-17. Stifter af foreningen Brobyggerne.

Øzlem Cekic før ceremoni i Synagogen i København, torsdag den 11. oktober 2018.

Men trods lighederne er der store forskelle. Ved SFs landsmøde i 2017 beskyldte Özlem Cekic i en afskedssalut SF for højredrejning i udlændingepolitikken. Det fik Serdal Benli op af stolen:

»Det er noget vås, og det pisser mig af, når nogen vil belære os om, hvor humanistiske og venstreorienterede vi er. Så længe vi skaber fattigdom i områder som Værebroparken, så fastholder vi folk i strukturer, hvor de ikke får en uddannelse og klarer sig i samfundet. Og det fører til, at fundamentalistiske idéer kan blomstre,« sagde han.

I dag starter SFs sidste landsmøde inden næste folketingsvalg. Og folkesocialisternes holdninger til bl.a. udlændingepolitik kan få stor betydning efter valget, hvor partiet ifølge meningsmålingerne bliver støtteparti for en Mette Frederiksen-regering.

Serdal Benli (tv) afløser sandsynligvis tidligere SF-formand Holger K. Nielsen i Folketinget efter næste valg.

Serdal Benli bliver næppe udlændingeordfører, men da han selv kom hertil som flygtningebarn og har karakteriseret sig selv som modpol til Özlem Cekic, er hans synspunkt interessant:

»Vi tager danskernes bekymringer alvorligt. Men vi skal også være både humanistiske og realistiske,« siger han op til landsmødet.

»Der er problemer med social kontrol og reaktionære bevægelser, der prøver at modarbejde demokratiet, og det skal vi gøre noget ved,« siger han.

Men på flere områder er SF på kollisionskurs med Socialdemokratiet, som de ellers gerne vil i regering med.

»Vi skal tage imod kvoteflygtninge, vi skal ikke have børn på Sjælsmark, afviste asylansøgere skal ikke placeres i lejre, og integrationsydelsen eller hjemsendelsesydelsen skal afskaffes,« siger Serdal Benli.

Folketingskandidaterne Mads Fuglede (V) & Serdal Benli (SF) på besøg hos en kurdisk familie i Ballerup.

SF står i meningsmålinger til en fremgang på 3-4 mandater. Så der kommer en del nye ansigter, samtidig med at partiets nestor Holger K. Nielsen takker af.

Ud over Serdal Benli kan gode gæt være partiets unge næstformand, Signe Munk, der er spidskandidat i Vestjyllands storkreds. I Syd- og Sønderjylland kæmper Karina Lorentzen og Nanna Bonde sandsynligvis om et mandat. Og i Sjællands Storkreds har både Astrid Carøe og Anne Valentina Bertelsen ifølge SF-kilder en chance.

Partiets unge håb og gruppeformand, Jacob Mark, vil savne Holger K. Nielsen.

»Han har været en regulær mentor for mig og andre. Hvis jeg er i tvivl om noget som gruppeformand, kigger jeg over på ham, og så får jeg et vink om, hvad der er det rigtige at gøre. Jeg forventer, at jeg stadig somme tider vil rådføre mig med ham efter valget, selv om han ikke er i gruppen længere,« siger Jacob Mark.

Han peger også på, at Holger K. Nielsen tog skridt til at dreje SFs udlændingepolitik i en hårdere retning, da han i 2001 sagde, at partiet skulle »tage danskernes bekymringer alvorligt«. Syv år senere drejede den næste formand Villy Søvndal også på knappen, da han sagde, at »Hizb ut-Tahrirs mørkemænd kan gå ad helvede til«.