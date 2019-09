Slipset og lommekluden var fundet frem, næsten samtlige partikollegaer nævnte hans navn før gruppemødet, og inde bag de lukkede døre holdt han en lang tale.

Alt pegede på, at Jakob Ellemann-Jensen ville komme ud foran den fremmødte presse og præsentere sit formandskandidatur.

Men ak.

»Jeg lover jer, at inden i morgen ved den her tid, der skal jeg nok have taget mig sammen, og så stopper krukkeriet i den her omgang,« understregede Jakob Ellemann-Jensen efter Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag eftermiddag.

Endnu engang udskød Ellemann-medlemmet at svare på det meget centrale spørgsmål, men vi kan sagtens tillade os at kalde ham 'den ukronede konge'.

Alt tyder nemlig på, at vi den 21. september til Venstres ekstraordinære landsmøde skal se Jakob Ellemann-Jensen lade sig hylde på den scenen i Herning.

Hvorfor synes det så sikkert, tænker du måske.

Opbakningen: Først og fremmest har han helt åbenlyst massiv støtte i folketingsgruppen, og det er efterhånden kun få af partifællerne, der mangler offentligt at pege på ham som formand. Formanden skal vælges af cirka 850 delegerede fra Venstre, men også i baglandet er Jakob Ellemann-Jensens navn blevet nævnt et hav af gange.

Alternativet: Hvem skulle ellers blive formand? Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er udelukket, medmindre de virkelig vil chokere det politiske Danmark og stille op igen, og så er der Inger Støjberg som den eneste realistiske kandidat. Stemmerne fra vælgerne er der, men det er opbakningen ikke i partiet, så hun er udelukket.

Lysten: Jakob Ellemann-Jensen har endnu afvist at melde sig selv ind i ræset som formand, men de seneste uger har B.T. talt med en lang række kilder tæt på den politiske ordfører, der hele vejen igennem har understreget, at han gerne vil være formand, men at han vælger at vente til det rette tidspunkt.

Jakob Ellemann-Jensen skal også trække et gigantisk kanin op af hatten, hvis han inden for det næste døgns tid skriver, at han ikke agter at være formand i Venstre.

Og faktisk tydede meget på, at han ville komme ud fra gruppemødet tirsdag eftermiddag og offentliggøre sit kandidatur.

For mens mødet blev afholdt, fik B.T.s politiske reporter oplysninger fra flere kilder under mødet, der kunne berette, at Jakob Ellemann-Jensen efter cirka én time holdt en temmelig lang tale, der havde karakter af en 'opstillingstale'.

Men kronprinsen venter altså med at give svar på formandsspørgsmålet, og det kan der også være en grund til.

Med rollen som - eller i hvert fald udsigten til - formand, kommer også en lang række centrale politiske spørgsmål om partiets vej, og mon ikke at Jakob Ellemann-Jensen lige nu er i gang med at finde de helt rigtige svar til spørgsmålene om en mulig SV-regering, den grønne omstilling og så videre.

Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om næstformandsposten, der også blev sat lidt ild til tirsdag. Med Stephanie Lose og Karsten Lauritzens 'afbud' peger alt på Inger Støjberg som den jyske modvægt i formandskabet.

Men før gruppemødet ville en anden jysk Venstre-kvinde Ellen Trane Nørby ikke afvise at stille op som næstformand, og det kan give anledning til at spekulere i, om hun kunne finde på at tage et kampvalg mod Støjberg. Vi bliver meget klogere de næste dage.