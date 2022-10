Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valget er lige rundt om hjørnet.

Og det samme er PostNords cykler og postbiler, som skal ud med de 4,4 millioner valgkort.

For i dag – mandag – begynder omdelingen til de millioner af stemmeberettigede borgere, der kan sætte deres kryds til folketingsvalget 1. november.

Det oplyser PostNord i en pressemeddelelse.

»Vi har længe forberedt os på den store og helt særlige opgave, det er at omdele de mange valgkort. Det er noget, vi har glædet os til, og som vi er meget stolte over at udføre,« siger Thomas Lauritsen, der er driftschef i brevafdelingen hos PostNord i Danmark.

For at sikre, at alle valgkort kommer frem i god tid, er der indsat ekstra mandskab, cykler og biler.

Valgkortene bliver leveret i danskernes postkasse, og det er derfor vigtigt at tjekke, at navnet på postkassen er korrekt. Stemmer navn på postkasse og valgkort ikke overens, må PostNord ikke aflevere kortet.

De første valgkort lander i postkasser landet over fra i dag, mandag, mens de sidste valgkort forventes at være leveret torsdag, d. 27 oktober.

Har man meldt flytning får man sit valgkort leveret på den nye adresse. Også her er det vigtigt, at man får sat sit navn på postkassen.

Foruden valgkortet modtager alle førstegangsvælgere et eksemplar af Grundloven.