Karsten Hønge har bragt sig selv og SF i et stormvejr, selv om partiet opnåede et godt valg til EU-Parlamentet

SF-profilen Karsten Hønge undskylder nu, hvad han selv kalder "sin valgbrøler", som han er havnet i efter søndagens valg til Europa-Parlamentet.

- En fortjent røvfuld skal man lære af, skriver han blandt andet på Facebook.

Hønge er blevet kritiseret fra flere sider, efter at han mandag valgte at nedlægge sit mandat under et døgn efter at være blevet valgt ind i Europa-Parlamentet.

- Undskyld - det er den rette reaktion på tåbelige handlinger. Derfor denne opdatering, indleder han sit opslag med.

Hønges mandat er givet videre til den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen (SF).

/ritzau/