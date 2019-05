SF'er giver sit mandat til partifælle, der tilsyneladende mener noget andet om danske ydelser til EU-borgere.

Når SF's Karsten Hønge overlader sin plads i EU-Parlamentet til partifællen Kira Marie Peter-Hansen, giver han pladsen til en, der tilsyneladende mener noget andet om danske ydelser til andre EU-borgere.

Mens Karsten Hønge argumenterer for visse begrænsninger på andre EU-borgeres adgang til danske ydelser, taler hans afløser imod, at forskelsbehandle EU-borgere.

Det viser de to kandidaters svar i en kandidat til mediet Altinget.

Ved valget til EU-Parlamentet søndag, fik SF to mandater. Med 19.687 personlige stemmer havde Karsten Hønge fået nok stemmer til at snuppe den anden plads.

Mandag, dagen efter valget, oplyste Karsten Hønge dog, at han hellere ville gå efter et genvalg til Folketinget 5. juni. Derfor vil han overlade pladsen til den SF'er, der fik tredjeflest personlige stemmer.

Det er Kira Marie Peter-Hansen, der fik 15.765 personlige stemmer.

Men den manøvre overlader Karsten Hønge også pladsen til en, der ifølge Altingets kandidattest ser anderledes på spørgsmål om danske ydelser til andre EU-borgere.

Testen er bygget op af 21 udsagn, som kandidaterne kan erklære sig helt eller overvejende enige eller uenige i. Derudover kan kandidaterne vælge ikke at svare.

På tre af spørgsmålene om danske ydelser til andre EU-borgere har Karsten Hønge og Kira Marie Peter-Hansen svaret i hver sin retning.

Karsten Hønge erklærer sig "helt uenig" i udsagnet: "EU-borgere skal kunne modtage dagpenge efter kun en måned med tilknytning til det danske arbejdsmarked."

Modsat har Kira Marie Peter-Hansen erklæret sig "overvejende enig."

Karsten Hønge er også "overvejende enig" i, at "det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark".

Det er Kira Marie Peter-Hansen helt uenig i.

Også udsagnet Danske børnepenge, der udbetales til EU-borgere, skal tilpasses indkomstniveauet i det land, hvor børnene bor," skaber uenighed.

Her er Kira Marie Peter-Hansen "helt uenig", mens Karsten Hønge er "overvejende enig".

I en kommentar til udsagnet skriver Kira Marie Peter-Hansen:

- Selv om det kan virke uretfærdigt, at man ikke indekserer børnepengene efter indkomstniveau, er det vigtigt, at vi ikke giver køb på vores værdier om, at vi ikke forskelsbehandler mennesker.

De to SF'ere er også uenige om et forbud mod genmodificerede afgrøder, og hvorvidt der skal flere penge til kontrol af EU's ydre grænse.

