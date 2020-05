Mens fase 2 igangsættes i maj, er Folketingets partier blevet enige om en aftale, der kigger frem mod fase 3.

Er man elev på en af landets højskoler, kan man måske godt begynde at glæde sig til at komme tilbage til de sidste uger af opholdet.

Regeringen og Folketingets partier er nemlig blevet enige om at åbne for højskolerne som en del af genåbningens fase 3.

Det skal indledes fra 8. juni og omhandler også teatre, biografer og indendørs idræts- og foreningsliv.

Beskeden kommer, kort efter at partierne torsdag aften kunne præsentere planen for den såkaldte fase 2, som igangsættes med det samme.

I forhandlingerne har højskolerne været et af de områder, som SF har prioriteret høj. Partiet har særligt ønsket, at unge får mulighed for at komme tilbage til hverdagen.

Det skete allerede med efterskolerne som en del af fase 2, og højskolerne kommer nu med i fase 3. Imens må de studerende på videregående uddannelser på nuværende tidspunkt vente til efter sommerferien.

/ritzau/