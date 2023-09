Det er slut med at blære sig til venner og familie med, at man er garderhøj. Forsvaret har nemlig strøget højdekravet, der før skulle til for at blive en del af den danske livgarde.

Højdekravet er nu fortid, men afskaffelsen har skabt uenigheder og sabelraslen internt hos De Konservative.

Partiets forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, skriver nemlig på det sociale medie X, at ændringen er et udtryk for 'wokeismen, der stille og roligt æder af vores kultur'.

Samtidig siger De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, til DR, at det tidligere højdekrav er 'gammeldags'.

Før har mænd skullet være mindst 175 centimeter høje for at komme med i Livgarden.

Samtidig har kvinder skullet være mindst 169 centimeter høje. Det er to centimeter over gennemsnittet for danske kvinder.

»Forsvaret og herunder Den Kongelige Livgarde er for dem, der kan og vil,« siger chef for Hærkommandoen Gunnar Arpe Nielsen om beslutningen i en pressemeddelelse.

Men det er Rasmus Jarlov altså ikke enig i.

Mette Abildgaard kan ikke se, hvorfor højdekravet skulle blive.

»Wokeismen æder stille og roligt af vores kultur. Her falder en gammel tradition, og Danmarks stolteste regiment er ikke længere det samme,« skriver han på X og fortsætter:

»Jeg forstår ikke, at vi overgiver os hver gang disse smålige typer angriber vores traditioner, historie og identitet.«

Til TV-Avisen på DR har Mette Abildgaard udtalt, at så længe man fremstår myndig, »gør en centimeter fra eller til ingen forskel.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de to K-ordførere for at få svar på, hvor De Konservative egentlig står, men de ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

