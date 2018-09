Omgangstonen på arbejdet bør ikke undskylde sexchikane, og det bør udløse højere erstatning, siger regeringen.

København. Det er på tide, at regeringen lægger op til at stramme reglerne for sexchikane og lader det udløse en højere erstatning.

Det siger Martin Rasmussen, der er næstformand i fagforeningen HK. Men det er stadig ikke godt nok, påpeger han.

- Vi havde håbet på et meget større beløb, når folk bliver udsat for sexchikane, siger næstformanden.

Regeringen foreslår, at en fri omgangstone ikke længere skal kunne bruges som undskyldning for sexchikane.

Desuden bør beløbet, som ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen får, stige fra 25.000 til 33.000 fremgår det i et lovforslag, som regeringen sender i høring fredag.

Men det beløb vil formentlig ikke ændre særlig meget, vurderer Martin Rasmussen.

- Vi så jo gerne, at man sidestillede det med de erstatninger, man giver ved ligebehandlingsloven, der er man nogle gange oppe og tale om flere hundredtusinder kroner.

- Folk mister nogle gange deres job og får det psykisk rigtig skidt og kan være sygemeldt i lang tid. Det er alvorligt, når man bliver udsat for sexchikane, siger han.

Men der, hvor man bør sætte ind, er ved arbejdsgiverne, hvis det står til HK. Ifølge Martin Rasmussen bør ansvaret ligge dér.

- Hvis en kollega udøver seksuel chikane mod en kollega, er det den, der er blevet udsat for chikane, der skal bevise, at det har fundet sted.

- Men der er det rigtig vigtigt, at det er arbejdsgiveren, der altid har ansvaret, for det vil betyde, at arbejdsgiveren får det, man kalder omvendt bevisbyrde, altså at arbejdsgiveren skal bevise, at chikanen ikke har fundet sted, siger han.

