Det er dramatisk, og det er historisk.

Sådan lyder skudsmålet fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, efter Rigsadvokaten indstiller til, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tiltales for landsforræderi.

»Det er på alle måder helt ufatteligt, at vi har en så central politiker, en betroet minister og toprådgiver for to statsministre, der måske tiltales under den paragraf. Det er uden fortilfælde,« siger hun.

Rigsadvokaten mener, at Hjort bør tiltales for at overtræde straffelovens paragraf 109, der kan give op til 12 år bag tremmer.

Selv har Claus Hjort ved et pressemøde for kort tid siden krævet, at ikke bare Folketinget, men også offentligheden får bred indsigt i sigtelsen mod ham.

»Derfor hviler der en stor opgave på Folketinget, som jo nu tilsyneladende skal tage stilling til ophævelsen af min immunitet uden at blive indviet i, hvad sagen handler om,« lød det fra V-koryfæet.

Og netop Folketinget kommer nu til at stå i en »meget, meget speciel situation«, mener Søs Marie Serup.

»Folketingsmedlemmerne ender jo som en slags anklagemyndighed, der på meget lille eller ingen indsigt i sagens kerne skal beslutte, om man skal ophæve Hjorts parlamentariske immunitet,« forklarer hun.

Det er i sidste ende justitsminister Mattias Tesfaye (S), der skal afgøre, om der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det er i sidste ende justitsminister Mattias Tesfaye (S), der skal afgøre, om der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Foto: Martin Sylvest

Man skal derfor tænke meget grundigt over, hvordan man nu håndterer spørgsmålet parlamentarisk – for tiden kan løbe ud.

»Claus Hjort stiller ikke op til næste valg (der senest skal afholdes om knap et år, red.), så hvis man vil sende et signal til regeringen, så skal man have afgjort hans immunitet snart. Det nytter ikke at trække det i langdrag med tusind spørgsmål til regeringen,« siger Søs Marie Serup.

Flere blå partiledere kræver allerede mere indsigt i tiltalen mod den mangeårige topminister, der sidste år blev sigtet, efter han i en stribe interview blandt andet bekræftede et tophemmeligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har allerede indkaldt partierne til drøftelser om Hjorts immunitet. Hvor stor indsigt partierne får, står hen i det uvisse.

I en skriftlig meddelelse siger han, at der skal være en nødvendig balance mellem den nødvendige indsigt og hensynet til statens hemmeligheder.

Ministeren ønsker at undgå, »at sagens højt klassificerede oplysninger ikke udbredes unødigt«, tilføjer Tesfaye.

Regeringens rolle i sagen har været omstridt, og Claus Hjort Frederiksen selv har kritiseret regeringstoppen i skarpe vendinger.

»Det er en sag, der bare bliver sværere og sværere for regeringen at håndtere. De forsøger nu at lægge den over på Folketinget, men ansvaret er ikke til at komme udenom,« slutter Søs Marie Serup.