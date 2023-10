Først var det et historisk lavpunkt for Venstre i endnu et mareridt af en meningsmåling.

Så var det stemmer i det jyske bagland, der offentligt begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, hvor længe partiet kan holde til at have Ellemann-Jensen som formand.

Og nu får Jakob Ellemann-Jensens pressede formandskab endnu et offentligt slag.

Denne gang kommer det fra Claus Hjort Frederiksen, der fredag i Avisen Danmark langer ud efter sin egen formand.

Især er det faldet Venstre-nestoren for brystet, at Jakob Ellemann-Jensen i et interview i Politiken kritiserer Anders Fogh Rasmussens strategi.

En strategi, der i 00erne førte Venstre til valgsejre og historisk gode meningsmålinger. Og en strategi, som blev til i tæt parløb med Claus Hjort Frederiksen selv.

»Det er helt forkert at tage et opgør med Anders Fogh-perioden, fordi det var den største triumf i nyere tid. Venstre fik 31,2 procent af stemmerne i 2001, og det er jo ikke blevet overgået siden. Jeg tror heller ikke, at Venstres vælgere bryder sig om det,« siger Claus Hjort Frederiksen til Avisen Danmark.

Claus Hjort Frederiksen siger ikke direkte i interviewet, at han mener, Ellemann-Jensens strategi risikerer at støde endnu flere vælgere fra sig.

Men han siger direkte, at han mener, det er uhensigtsmæssigt at begyndte at skille nogen fra, når Venstre er i en så presset situation, som det er tilfældet lige nu.

I denne uge har flere stemmer i baglandet åbent stillet spørgsmålstegn ved, om Jakob Ellemann-Jensen kan blive siddende helt frem til næste folketingsvalg.

Claus Hjort Frederiksen afviser over for Avisen Danmark at deltage i nogen »navnelag.«

Men han »håber da« at Jakob Ellemann-Jensen kan få vendt skuden for Venstre, lyder det.

B.T. arbejder på at at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.

