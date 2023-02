Lyt til artiklen

Den mangeårige Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen er blevet tiltalt for landsforræderi.

Det fortæller han på sin Facebook-profil.

'Jeg har her for en halv time siden taget afsked med betjente fra PET, der foreviste mig et anklageskrift om overtrædelse af straffelovens para. 109 om røbelse eller videregivelse af statshemmeligheder.'

Han gør også kalrt, at det godt nok ikke var sådan, han forventede at skulle bruge sin tid som pensioneret politiker.

'Det var ikke sådan, jeg havde drømt om at mit otium skulle være, men når det ikke kan være anderledes, er jeg klar til at tage det slag med, og jeg har både kræfter og overskud til at gå hele vejen.

Det var alt for nu,' skriver han.

Den tidligere forsvarsminister har siden januar 2022 været sigtet for landsforræderi siden januar 2022.

Han fastholder sin uskyld i Facebookopslaget og fortæller, at han ikke har røbet statshemmeligheder.

Anklagemyndigheden har bedt om at afholde retssagen for lukkede døre, hvilket betyder at pressen ikke kan dække den. Det har Claus Hjort Frederiksen dog tænkt sig at kæmpe imod.

'Jeg vil kæmpe til yderste for at få dem slået op på vid gab. Anklagerne begærer domsmandssag, jeg vil kræve et nævningeting, da der er tale om en poltisk sag.'

Den anden ting, som Claus Hjort Frederiksen modsætter sig, er, at sagen skal køre som en domsmandssag. Det betyder, at sagen skal afgøres af en juridisk dommer og to domsmænd, også kaldet lægdommere.

Hjort vil derimod have, at sagen skal køre som en nævningesag. Det betyder, at når sagen skal køre i byretten, skal den afgøres af tre juridiske dommere og seks nævninge, som også kan betegnes som lægdommere.

Det er ofte alvorlige straffesager, der bliver ført som nævningesager, men i dette tilfælde har anklagemyndigheden altså valgt, at man vil forsøge at føre sagen som en domsmandssag.

